4 Mal Friesenbichler bringt drei Punkte für Ratten!

Details Montag, 31. August 2020 14:28

In der 1. Runde der Gebietsliga Ost kam es zum Duell zwischen SV Tischlerei Berger Ratten und Mitterdorf/R.. Rund 80 Zuseher ließen sich das Spiel nicht entgehen, welches Ratten am Ende mit 4:1 für sich entscheiden konnte. Bei den Hausherren traf Andreas Friesenbichler gleich drei Mal, auch der vierte Treffer wurde einem Friesenbichler gutgeschrieben, David Friesenbichler. In der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 lag Ratten auf dem 12. Tabellenplatz und hatte zehn Punkte auf dem Konto, Mitterdorf war Letzter, war abr nur zwei Zähler hinter dem heutigen Kontrahenten.

Friesenbichler mit dem Doppelschlag

Nachdem es in den ersten 15 Minute noch eher wenig zu notieren gibt, bricht Andreas Friesenbichler danach den Torbann. In der 15. Spielminute stellt er auf 1:0 für die Hausherren, nur sechs Minuten später schnürt er bereits seinen Doppelpack und erhöht auf 2:0. Ratten damit bereits früh mit einer komfortablen Zwei-Tore-Führung, mit der es sich danach leichter spielt. Schiedsrichter Heiko Elmas muss in den weiteren Minuten der ersten Halbzeit keine Tore mehr auf sein Papier schreiben, lediglich eine gelbe Karte gibt es noch kurz vor der Pause, in die es mit dem Spielstand von 2:0 geht.

Frühe Vorentscheidung

Wie in der ersten Halbzeit können auch dieses Mal die Gastgeber relativ früh treffen, David Friesenbichler stellt in der 55. Minute auf 3:0 für Ratten und bringt das Spiel damit zeitig auf Schiene. Mitterdorf gibt sich aber nicht geschlagen und versucht alles, um das Ruder noch herumreißen zu können. Die Bemühungen werden in der 90. Minute endgültig im Keim erstickt, Andreas Friesenbichler darf über den Hattrick und das 4:0 jubeln. Vincent Walter gelingt in der dritten Minute der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer per Freistoß, Ratten fährt aber den ersten Dreier der Saison ein.

SV Tischlerei Beger Ratten - Mitterdorf/R. 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (15. A.Friesenbichler), 2:0 (21. A.Friesenbichler), 3:0 (55. D.Friesenbichler), 4:0 (90. A.Friesenbichler), 4:1 (90+3. Walter)

