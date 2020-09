USV St. Lorenzen/W. entführt drei wichtige Punkte aus Ratten

Details Sonntag, 06. September 2020 11:59

In der Gebietsliga Ost empfing der Ultras SV Ratten in der 2. Runde den USV St. Lorenzen/W.. Der SV Ratten war in Runde 1 mit einem 4:1 gegen den Vorjahresletzten Mitterdorf erfolgreich mit einem 4:1 Heimsieg gestartet. St. Lorenzen hingegen musste zum Start eine 2:5 Pleite gegen Naintsch hinnehmen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Ultras SV Ratten mit 4:1 das bessere Ende für sich. Doch am Samstag Abend entführten die St. Lorenzer mit einer starken Mannschaftsleistung drei Punkte aus Ratten.

Erste Halbzeit mit Doppelschlag als Knackpunkt

In den ersten Minuten tasteten sich die beiden Mannschaften erstmal ab. St. Lorenzen hatte sich auf Defensivarbeit spezialisiert, während Ratten versuchte anzulaufen. Die Gäste zeigten immer wieder durch gefährliche Konter auf, dass sie hier heute heiß auf den Sieg sind. Hinten kompakt, vorne effektiv so das Motto der St. Lorenzer. Gesagt, getan. Mit einem Doppelschlag vor der Pause durch Konter machten die Gäste aus St. Lorenzen einen großen Schritt in Richtung Auswärtssieg. Kevin Wiedner war es, der sich mit einem Doppelschlag in die Schützenliste eintrug. Danach beendete der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnte den Spielern 15 Minuten Pause.

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

In Halbzeit 2 passierte dann wenig Aufregendes. St. Lorenzen verwaltete die 0:2 Führung und kam in der Folge sogar noch zu Möglichkeiten die Führung auszubauen. Allerdings blieb es beim für die Gäste wichtigen 0:2 Auswärtssieg. Am nächsten Sonntag hat St. Lorenzen wieder die Chance voll zu punkten, wenn es zu Hause gegen Mitterdorf geht. Der SV Ratten darf nächste Woche nach Grafendorf, um dort auf Punktejagd zu gehen.





SV RATTEN 0:2 USV ST. LORENZEN (0:2)

Torfolge: 0:1 (Wiedner 35.), 0:2 (Wiedner 40.)

Stimme zum Spiel:

Jürgen Horn, Trainer St. Lorenzen:

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Hinten sind wir sehr gut gestanden und haben wenig zugelassen. Wir sind über die drei Punkte sehr froh."

