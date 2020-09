Erste Saisonpleite: St. Ruprecht/R. muss sich St. Lorenzen/W. beugen!

Details Sonntag, 27. September 2020 11:01

Am Samstag traf in der 5. Runde der Gebietsliga Ost der Tabellenerste der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab vor heimischem Publikum auf den Tabellenzwölften den USV St. Lorenzen/W.. Der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab gewann in Runde 4 mit 6:0 gegen den Ultras SV Ratten, während der USV St. Lorenzen/W. 0:5 gegen Grafendorf verlor. Diesmal aber kommt alles ganz anders. So gelingt es der Horn-Truppe dem Seriensieger die erste Saisonpleite zuzufügen. Der Spielleiter war Sascha Koprivnik, assistiert wurde er von Mario Liedl - 95 Zuseher waren mit von der Partie.

Simon Putz trifft für die Gäste

Vom Start weg ist der Favorit und Tabellenführer darum bemüht, sich entsprechende Vorteile zu erarbeiten. Aber es sollte nur zu einer optischen Überlegenheit reichen. Wenn es darum geht erfolgreich abzuschließen, sind die Hausherren nicht wirklich auf der Höhe. Hinzu kommt, dass es die Gäste hervorragend verstehen, sich in der Defensive teuer zu verkaufen. Und die Gäste weisen auch Geduld auf bzw. versteht man es auf die Chance warten zu können. Wie in der 31. Minute, als Simon Putz mit der ersten Gelegenheit, St. Lorenzen mit 0:1 in Führung bringt. Demnach durfte man gespannt sein, wie die Peinsipp-Schützlinge auf diesen doch überraschenden Rückstand reagieren werden.

Der Leader steht ohne Punkte da

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu neun Verwarnungen, haben die Heimischen dann die Nase klar vorne. Aber wie schon in der ersten Hälfte, gelingt es den Gästen auch jetzt, sehr diszipliniert aufzutreten. Was dann auch mit sich bringt, dass man den knappen Eintore-Vorsprung erfolgreich verwalten kann. St. Ruprecht läuft nun nach und nach die Zeit davon. In der 80. Minute kommt es dann zu einer Vorentscheidung, als Thomas Hofer einen Elfmeter zum 0:2 verwandelt. "Zur Sicherheit" legt man in der 84. Minute in der Person von Lukas Stögerer noch das 0:3 drauf. In der 86. Minute kommt es dann doch noch zum ersten Tor des an sich erfolgsverwöhnten Platzherrn. Manuel Bucsek trifft mit einem Freistoßball zum 1:3-Spielendstand.

SC ST. RUPRECHT/RAAB - USV ST. LORENZEN/W. 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (31. Putz), 0:2 (80. Hofer/Elfer), 0:3 (84. Stögerer), 1:3 (86. Bucsek)

by: Ligaportal/Roo