Weiter erfolgreich: Leader St. Ruprecht/R. punktet auch in Grafendorf voll!

In der 6. Runde der Gebietsliga Ost duellierten sich der Tabellensechste der USV Grafendorf und der Tabellenerste der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab. In der letzten Runde verlor USV Grafendorf mit 1:2 gegen USV Mitterdorf an der Raab. Auch diesmal hat die Rosenkranz-Truppe knapp aber doch das Nachsehen. Was gleichbedeutend damit ist, dass Grafendorf nun nach 6 Spielen bei 7 Punkten hält. St. Ruprecht/Raab ist mit diesem Auswärtssieg weiter an der Tabellenspitze zu finden. Der Spielleiter war Patrick Gehrer - 95 Zuseher waren mit von der Partie.

Der erste Abschnitt verläuft torlos

In den ersten 45 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu bejubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. Was auch daran liegt, dass sich beide Teams vorerst in der Defensive hervorragend verkaufen können. Gelingt es doch einmal durchzukommen, gibt es mit Saer Diop und Markus Meier immer noch zwei verlässliche Torleute. Vor allem auf Seiten des Gastgebers ist man vorerst mit diesem torlosen Unentschieden sehr zufrieden. Eben weil es gelingt den spielstarken Tabellenführer weitgehendst in Schach zu halten. Die Peinsipp-Schützlinge hingegen haben es auf der Agenda stehen, drei weitere wichtige Körndl im Titelkampf zu verbuchen - Halbzeitstand: 0:0

Die Gäste verfügen über den längeren Atem

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es nur zu zwei Verwarnungen, kommt dann die nötige Würze in Form von Toren hinzu. Nachdem der Favorit vorerst gute Einschuss-Gelegenheiten ungenützt lässt, kommt es in der 68. Minute zum 1:0. Stipe Maric ist es, der Grafendorf in Führung bringt. Daraufhin zeigt St. Ruprecht/Raab, warum man in der Tabelle dort steht wo man steht. Denn wenn es erforderlich ist, gelingt es einen Gang höher zu schalten. In der 73. Minute kommt es durch Manuel Bucsek zum 1:1-Gleichstand. Nur fünf Minute später steht es 1:2, Sebastian Bloder bringt die Gäste auf die Siegerstraße. Dort bleibt man dann auch bis zum Abpfiff - Spielendstand: 1:2.

USV GRAFENDORF - SC ST. RUPRECHT/RAAB 1:2 (0:0)

Torfolge: 1:0 (68. Maric), 1:1 (73. Bucsek), 1:2 (78. Bloder)

