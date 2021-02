Wohlfühl-Bereich: St. Jakob/Walde hat das Zuhause gefunden

Details Mittwoch, 03. Februar 2021 15:15

An sich ist der 1978 gegründete UFC St. Jakob im Walde ein Verein, der sich in der Gebietsliga Ost so richtig heimelig fühlt. So kann man aktuell ab 1997, dort auf insgesamt 17 Saisonen zurückblicken. In der jüngeren Vergangenheit legt man nur von 2010 bis 2014 einen "Zwischenschritt" in der 1. Klasse Ost B ein. Die allermeiste Zeit war St. Jakob/W. im Tabellen-Mittelfeld der GLO gut aufgehoben bzw. hat man mit dem Abstiegskampf wenig bis nichts am Hut. Aber auch vom Titelkampf ist man ein Stück weit entfernt. Was heißt, dass der erstmalige Unterliga-Aufstieg kein wirkliches Thema war. Abgesehen vom Herbst 2019, da läuft es richtig rund bzw. gelingt es die vorhandenen PS auch auf die Straße zu bringen. So schafft man es, mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Ersten St. Johann/Haide, bis rauf auf den 2. Rang. Aber letztlich fällt die Saison dann aus bekannten Gründen ins Wasser. Gegenwärtig gelingt es dann nicht mehr an diese Performance anzuschließen. So ist die Truppe von Trainer Karl Lang, nach den ersten 10 Partien, mit 10 Zählern, am verbesserungsfähigen 10. Tabellenplatz antreffbar.

UFC ST. JAKOB/WALDE:

Tabellenplatz: 10. Gebietsliga Ost

Heimtabelle: 10.

Auswärtstabelle: 10.

längste Serie ohne Sieg: 5 Spiele

höchster Sieg: 5:1 in Ratten (6. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 0:4 in Pinggau-Friedberg (10. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,0

bekommene Tore/Heim: 1,4

geschossene Tore/Auswärts: 2,0

bekommene Tore/Auswärts: 2,2

erfolgreichster Torschütze: Stefan Zink (5)

Spiele zu Null: 1

Fairplaybewerb: 7.

(In erster Linie geht es für den UFC St. Jakob/Walde im Frühjahr darum, nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten)

SPIELER-WORDRAP MIT STEFAN ZINK:

Ich in 3 Worten: Ehrgeizig, Zielstrebig, Selbstbewusst, Hilfsbereit

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Meister 2013/14

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Manchester United vs Liverpool (CL)

Erfolg bedeutet für mich: Zusammenhalt, Ehrgeiz, Überwindung, Kämpfen

Mein Lieblingsessen: Zwiebelrostbraten

Salzburg oder Rapid: Ausnahmsweise Salzburg

Sturm, Hartberg oder GAK: SK Sturm Graz obwohl ich Hartberg sehr bewundere

Konsole oder Brettspiele: Konsole

Als Fan drücke ich die Daumen für: St. Jakob/W., Manchester United, SK Sturm

Der Held in meiner Kindheit: Werner Beinhard

Worauf ich nicht verzichten kann: Fußball, Freunde treffen, generell Sport

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Danijel Makar

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Nani (ehemaliger Manchester United Spieler)

Worauf bist du besonders stolz: Dass ich mit meinen besten Freunden zusammen in einer Mannschaft spielen kann

Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Christian Königshofer

Ligaportal.at: Top-Seite

Ein absolutes No-Go ist: Lügen, Keine eigene Meinung haben

Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Nach Manchester fliegen und ein Spiel von United anschauen

In der Kabine sitze ich neben: Arzberger Thomas

Mein Musikwunsch für die Kabine: Paradies Vize

Der Womanizer in der Mannschaft: Marcel Arzberger

Der Stylingexperte in der Mannschaft: Scharbereiter Christopher

Was ich noch loswerden möchte: Hoffentlich bekommen wir das mit dem Virus in Griff. Jeder würde gerne den Alltag zurück haben den man kennt. Wichtig! Gesund bleiben, Freude am Leben haben und nie aufhören zu kämpfen, wenn man was will!

Photocredit: UFC St. Jakob/Walde

by: Ligaportal/Roo