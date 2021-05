Zähneknirrschend: Leader Naintsch nimmt Abbruch zur Kenntnis

Details Mittwoch, 05. Mai 2021 17:17

Seit zwei Spielsaisonen herrscht coronabedingt Ausnahmezustand im steirischen Amateur-Fußball. Nachdem schon die Spielzeit 19/20 nach dem Herbstdurchgang annulliert wurde, passiert, wie man das seit dem 3. Mai weiß, dasselbe nun auch mit dem Spieljahr 20/21. "Des einen Leid, des anderen Freud" - so gibt es auch diesmal wieder keine Auf- bzw. keine Absteiger. Satte 21 von 27 Stimmberechtigten waren für den Abbruch im Unterhaus. Die Deutlichkeit in der Form kommt doch sehr überraschend.

Die Hauptgründe für den vorzeitigen Schlussstrich waren: Terminprobleme wegen möglichen Clustern, Hälfte der Spiele wäre eine Verzerrung der Meisterschaft, zu kurze Vorbereitung bzw. gesundheitliches Risiko, keine genauen Verordnung bezüglich Umkleide, Gastro und Kantinenbetrieb, finanzielle Aspekt (Zusehereinnahmen, Kantinenbetrieb). Wie gehen die steirischen Vereine mit dieser Entscheidung um bzw. wie sieht man der nahen Zukunft entgegen? Hier an dieser Stelle finden die Steirer-Clubs laufend die Möglichkeit ihre Meinung kundzutun. Wenn auch dein Verein da unbedingt nicht fehlen darf, schicke uns einfach ein Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Wir melden uns bei euch.

Naintsch will versäumtes aufholen

Im fünften Jahr in der Gebietsliga Ost, war die SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch drauf und dran, den Aufstieg in die Unterliga in Angriff zu nehmen. Aber einmal mehr sitzt Corona am "längeren Ast" - die Meisterschaft muss bereits das zweite Mal annulliert werden. Demnach bleibt der Truppe von Trainer Gerhard Flatschacher nur die Aussicht auf das kommende Spieljahr 21/22. Denn aufgegeben wird in Naintsch nur ein Brief, man will erneut ganz vorne mit dabei sein. Sektionsleiter Erich Sallegger steht Ligaportal.at Rede und Antwort.

(Im kommenden 6. Ligajahr, startet die SU Nainitsch den nächsten Versuch, ganz vorne zu landen)

Wie stehen Sie zum heiß diskutierten Thema Abbruch vs. Fortführung der Saison?

"Das wir in unserer Situation nicht erfreut sind ist wahrscheinlich jedem klar. Ich persönlich wäre neugierig ob die, die jetzt so vehement dagegen sind, auch so denken würden, wenn sie vorne dabei wären."

Wie sehen die Planungen für die nächsten Wochen/Monate aus? Werden bereits Termine für Testspiele vereinbart?

"Warum das mit den Testspielen schon klappen soll, steht dann wieder auf einem anderen Blatt Papier."

Sind nach der langen Pause Probleme im Nachwuchs entstanden? Muss man einige Abgänge von Kindern oder Ehrenamtlichen verzeichnen?

"Im Nachwuchs ist es doch so, dass alle wieder richtig brennen auf das Fußball spielen."

Fühlt man sich als Verein in dieser schwierigen Phase genügend vom Staat unterstützt oder doch eher allein gelassen?

"Darauf will ich keine Antwort geben."

Wie sind die Erwartungen hinsichtlich der anstehenden Spielzeit?

"Für die nächste Zeit werden wir uns das Ganze genau anschauen und wenn möglich sofort mit dem Training beginnen."

Wie bewältigte man im Vorstand die letzten Wochen/Monate?



"Wir werden mit voller Tatenkraft an die anstehenden Aufgaben herangehen."

Ist man mit dem aktuellen Kader zufrieden oder sind noch Veränderungen geplant?

"Wir führen Gespräche mit einigen Kanditaten, mal sehen was die Zukunft so mit sich bringt."

Gibt es im Verein sonstige aktuelle Themen?

"Natürlich wäre es toll in der anstehenden Spielzeit wieder ganz vorne mizumischen."

Photocredit: SU Naintsch

by: Ligaportal/Roo

