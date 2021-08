Starker Derbysieg: St. Ruprecht/R. verpasst Gastgeber Naintsch fünf Stück

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Der Tabellenprimus SC St. Ruprecht/Raab zog der SU Naintsch das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers. Aber das Resultat fiel doch etwas zu hoch aus. Aber am Erfolg der Gäste, die damit den dritten Saisonsieg einfuhren, gab es nichts zu rütteln. Die Naintscher werden diese Klatsche zum wegstecken wissen. Schon in den nächsten Wochen hat man Gelegenheit, wieder etwas für das Selbstvertrauen zu tun.

Die Gäste agieren sehr abgebrüht

Beide Mannschaften halten beim Punktemaximum, demnach waren die Erwartungen bei diesem Derby auch sehr hoch angesiedelt. Das Spiel hält dann auch was es im Vorfeld verspricht. Was daran liegt, dass beide Teams ihr Heil in der Offensive suchen. Ein Umstand, mit dem man in den ersten beiden Runden sehr gut gefahren ist. Den Gästen gelingt es sehr früh in Führung zu gehen. Daniel Schlemmer trifft bereits in der 9. Minute zum 0:1. Was der Gerlitz-Truppe in weiterer Folge doch in die Karten spielt. Denn nun kann man sich die Sache einmal in Ruhe ansehen bzw. muss Naintsch Farbe bekennen, will man letztlich nicht punktelos dastehen. Die Rechnung sollte aufgehen. In der 41. Minute folgt das 0:2, diesmal kann sich Mark Voit in die Schützenliste eintragen - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

Für Naintsch gibt es nichts zu holen

Jetzt ist Feuer am Dach des Gastgebers. Es muss bald einmal ein Erfolgserlebnis her, will man nicht durch die Finger schauen. Die Friesenbichler-Mannen werfen alles in die Waagschale. Aber zu einem Treffer sollte es nicht reichen. Was auch daran liegt, dass St. Ruprecht sehr konsequent zu verteidigen versteht. In der 64. Minute kommt es dann zur vorzeitigen Entscheidung. Mark Voit markiert mit seinem zweiten Treffer das 0:3. Damit zieht man den Naintschern den Stecker. Denn ein Dreitore-Rückstand ist dann doch des Guten zuviel. Der Torhunger der Gäste ist aber noch nicht gestillt. Sebastian Bloder (69.) und Stefan Fiedler (80.) legen noch zwei Stück drauf - St. Ruprecht/Raab fährt in Naintsch einen eindrucksvollen 5:0-Derbysieg ein.

Stimme zum Spiel:

Christian Gerlitz, Trainer St. Ruprecht/R.:

"Unserer Mannschaft gilt es für diese starke Darbietung ein Pauschallob auszusprechen. Das Spiel war vom Start weg hartumkämpft bzw. sind die Zuseher voll auf die Kosten gekommen. Wir haben den Kampf angenommen und letztlich einen hochverdienten Derbysieg gutgeschrieben."

Gebietsliga Ost: SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 0:5 (0:2)

9 Daniel Schlemmer 0:1

41 Mark Voit 0:2

64 Mark Voit 0:3

69 Sebastian Bloder 0:4

80 Stefan Fiedler 0:5

by: Ligaportal/Roo

