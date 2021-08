Der vierfache Oswald: Dechantskirchen setzt Erfolgslauf in St. Lorenzen fort

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Der USV St. Lorenzen/W. setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:5 gegen den USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen die dritte Niederlage. Den Heimischen gelang es zwar sich tapfer zu verkaufen, mehr aber nicht. Den Großteil der Partie bestimmten die Gäste. Die in dieser Verfassung wohl mitschen werden, wenn es darum geht den Titel zu vergeben.

Dechantskirchen erfüllt die Favoritenrolle

St. Lorenzen null Punkte - Dechantskirchen sechs Punkte. Die Fronten vor dieser Begegnung waren klar abgesteckt. Aber zu Beginn der Begegnung gelingt es dem Underdog sich sehr teuer zu verkaufen. Trotzdem lässt sich der frühe Verlusttreffer nicht vermeiden. Patrick Oswald trifft in der 20. Minute zum 0:1 in die Maschen. Was den Plan des Gastgebers doch einigermaßen über den Haufen wirft. Denn nun muss man auch verstärkt das Augenmerk auf die Offensive legen, will man nicht erneut punktelos dastehen. Was dann verstärkt Freiräume für die Weinig-Truppe mit sich bringt. Einen solchen nützt Oswald in der 41. Minute zum 0:2-Halbzeitstand.

St. Lorenzen steht auf verlorenen Posten

Mit dem zweiten Gegentreffer schwinden die Chancen der Horn-Schützlinge zusehends. Hinzu kommt, dass Patrick Oswald Augenblicke nach Wiederbeginn seine Visitenkarte erneut im gegnerischen Tor abgibt - 0:3. Damit war es frühzeitig in Stein gemeißelt, wohin die volle Punkteanzahl gehen wird. Der Torhunger von Dechantskirchen war aber noch nicht gestillt. Zuerst ist es Michael Fabry, der in der 52. Minute für das 0:4 sorgt. Nach einer gespielten Stunde trifft Patrick Oswald zum vierten Mal - neuer Spielstand: 0:5. Den Hausherren muss man zugute halten, in der noch verbleibenden halben Stunde nichts mehr zugelassen zu haben - Spielendstand: 0:5.

Stimme zum Spiel:

Christian Weinig, Trainer Dechantskirchen:

"In der ersten Halbzeit war die Partie lange Zeit ausgeglichen. Mit dem zweiten Treffer kurz vor dem Pausenpfiff ist es uns gelungen, die Weichen in Richtung-Auswärtssieg zu stellen. In der zweiten Hälfte waren wir dann klar Herr der Lage."

Gebietsliga Ost: USV St. Lorenzen/W. – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 0:5 (0:3)

20 Patrick Oswald 0:1

41 Patrick Oswald 0:2

46 Patrick Oswald 0:3

52 Michael Fabry 0:4

60 Patrick Oswald 0:5

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!