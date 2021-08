Diskussionslos: Puch bei Weiz verbucht Heimsieg gegen St. Lorenzen/W.

Details Montag, 30. August 2021 06:30

Der USV St. Lorenzen/W. hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 1:3 lautet das Ergebnis gegen den USK Raiffeisen Puch bei Weiz am Ende. Was dann auch voll und ganz dem Gezeigten entspricht. Bei etwas mehr Nachdruck wäre der Sieg für die Slomic-Mannen noch deutlicher ausgefallen. St. Lorenzen kommt einfach nicht in die Gänge, aber zumindest wird die Torsperre einmal gebrochen.

Die Hausherren sind der Chef am Platz

Vom Start weg ist der Gastgeber sehr darum bemüht etwas Gewinnbringendes zu verbuchen. Dem Nachzügler gelingt es vorerst aber, sich hervorragend zu verkaufen. Was soviel heißt, dass St. Lorenzen in der ersten halben Stunde wenig bis gar nichts zulässt. Demnach war bei den Gästen auch schon einmal der Gedanke gegeben, torlos die Pause antreten zu können. Aber innerhalb weniger Augenblicke zuerplatzen diese Hoffnungen wie eine Seifenblase. In der 29. Minute nützt Bernd Tödling Schwächen im Abwehrverbund der Gäste zum 1:0. Nur eine Minute folgt das 2:0. Diesmal ist es Christian Schlemmer, der einen Konter erfolgreich abschließt. Demnach geht die Horn-Truppen hängenden Kopfes in die Halbzeitpause.

Die Gäste legen viel Moral an den Tag

In der 52. Minute gelingt es Puch bei Weiz dann rasch für klare Fronten zu sorgen. 52. Minute: Christoph Fuchs nützt die Gelegenheit und markiert das 3:0. Das war das endgültige Todesurteil für St. Lorenzen. Wenngleich es einen Lichtblick zu vermelden gibt. Denn im Gegenstoß kommt es zum 3:1-Anschlusstor. Philipp Tauchner ist dabei per Kopf zur Stelle, zugleich im vierten Saisonspiel auch der erste Treffer. Nachfolgend ist der Platzherr dem vierten Treffer näher als St. Lorenzen dem Zweiten. Aber zu einem Erfolgserlebnis sollte es nicht mehr reichen. Wenn man es positiv betrachten will, dann muss festgehalten werden, dass es die Gäste 36 Minuten lang bewerkstelligen, keinen Treffer zu kassieren - Spielendstand: 3:1.

Stimme zum Spiel:

Huso Slomic, Trainer Puch bei Weiz:

"Es ist uns bereits im ersten Abschnitt gelungen die Basis für den Erfolg zu legen. Daraufhin waren wir weitgehendst darauf aus den Vorsprung zu verwalten. Natürlich ist die Freude groß über den zweiten Saisonsieg."

Gebietsliga Ost: USK Raiffeisen Puch bei Weiz – USV St. Lorenzen/W, 3:1 (2:0)

29 Bernd Toedling 1:0

30 Christian Schlemmer 2:0

52 Christoph Fuchs 3:0

54 Philipp Tauchner 3:1

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!