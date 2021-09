Siegeszug verlängert: St. Ruprecht/R. legt auch St. Johann/H. flach

Details Samstag, 04. September 2021 07:00

Mit dem St. Johann/Haide und dem SC St. Ruprecht/R. trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für St. Johann/H. schien St. Ruprecht aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Gäste legen die Basis zum Erfolg

Für den Führungstreffer des Spitzenreiters zeichnet Alexander Mauthner verantwortlich (10.). Bereits in der 15. Minute erhöht Mark Voit den Vorsprung des Gasts. Der Gastgeber ist nach diesen beiden Blitztreffern darum bemüht, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Was dann aber keine einfache Sache ist gegen einen so spielfreudigen Gegner, wie es die Gerlitz-Truppe ist. Aber die Semler-Mannen machen das hervorragend. Mit einem courargierten Auftritt gelingt es, dem Tabellenführer die Stirn zu bieten. Mit dem 2:0 geht es ab in die Halbzeitpause,

St. Johann/H. steht auf verlorenen Posten

Mit dem Tor zum 3:0 steuert Voit bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (55.). Kevin Gremsl ließ sich in der 61. Minute nicht zweimal bitten und verwertet zum 1:3 für SV Teubl St. Johann/Haide. Mit dem 4:1 sichert Mauthner SC St. Ruprecht/R. nicht nur den Sieg, sondern erzielt auch seinen zweiten Tagestreffer (68.). Letztlich fährt St. Ruprecht einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Was gleichbedeuzend damit ist, dass St. Ruprecht/Raab weiterhin ein potenzieller Aufstiegskanditat bleibt.

Stimme zum Spiel:

Christian Gerlitz, Trainer St. Ruprecht/Raab:

"Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Wir sind dabei sehr konzentriert zuwerke gegangen. Die Treffer sind uns zum richtigen Zeitpunkt gelungen."

Gebietsliga Ost: SV Teubl St. Johann/Haide – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 1:4 (0:2)

10 Alexander Mauthner 0:1

15 Mark Voit 0:2

55 Mark Voit 0:3

61 Kevin Gremsl 1:3

68 Alexander Mauthner 1:4

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!