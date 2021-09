Es geht aufwärts: St. Johann/Haide beendet die schwarze Serie

Details Montag, 27. September 2021 10:21

Der USV St. Lorenzen/W. konnte dem SV Teubl St. Johann/Haide nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:6. Die Hausherren ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten einen klaren Erfolg.

Binnen zwei Minuten stand es 2:0 für die Gastgeber

St. Johann/H. legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Zsolt Csaba Hegyesi aufhorchen (14./15.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Philipp Spitzer in der 22. Minute. Bei seinem 2:1 half der Heimgoalie Lorenz Ferzl ein wenig mit. Zur Pause reklamierte SV Teubl St. Johann/Haide eine knappe Führung für sich. Das Heimteam baute den Vorsprung im weiteren Verlauf aus. Hegyesi (46.), Jonas Kneissl (71.) und Alexander Kernbichler (75.) trafen ins Schwarze und sorgten damit für klare Verhältnisse. Andreas Schuh verkürzte für St. Lorenzen/W. später in der 83. Minute auf 2:5 - dieser Treffer diente nur noch der Ergebniskorrektur.

Das 3:1 fiel nur zehn Sekunden nach dem Halbzeitpfiff

Tobias Freitag stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:2 für St. Johann/Haide her (88.). Am Ende kam St. Johann/H. gegen USV St. Lorenzen/W. zu einem verdienten Sieg. Trotz des Sieges bleibt SV Teubl St. Johann/Haide auf Platz acht. In dieser Saison sammelte St. Johann/Haide bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen. Die Elf von Andreas Semler beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Die Abwehrprobleme von USV St. Lorenzen bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. 26 Gegentreffer sind der der schlechteste Wert in der Gebietsliga Ost, kein Team hat bis dato mehr Tore erhalten. Da USV St. Lorenzen insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Gebietsliga Ost: SV Teubl St. Johann/Haide – USV St. Lorenzen/W, 6:2 (2:1)

14 Zsolt Csaba Hegyesi 1:0

15 Zsolt Csaba Hegyesi 2:0

22 Philipp Spitzer 2:1

46 Zsolt Csaba Hegyesi 3:1

71 Jonas Kneissl 4:1

75 Alexander Christian Kernbichler 5:1

83 Andreas Schuh 5:2

88 Tobias Freitag 6:2

Stimme zum Spiel:

Mario Zugschwert, sportlicher Leiter und Obmann St. Johann/H.:

"Nach vier Niederlagen in Serie hat der Trainer an einigen Positionen umgestellt. Wie man sieht ist der Plan aufgegangen. Offensiv sind uns die Tore gut gelungen und defensiv sind wir sicher gestanden. Der Heimsieg war wichtig für die Moral und unsere Fans! Hoffentlich geht es so weiter, wir wollen wieder ans vordere Tabellendrittel anschließen."

Philipp Weninger, sportlicher Leiter St. Lorenzen/Wechsel:

"Das Ergebnis ist gerecht ausgefallen, wir waren chancenlos."

by ReD

