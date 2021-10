Dämpfer für den Ligaprimus: USV Dechantskirchen mit knapper Heimniederlage

Details Samstag, 02. Oktober 2021 20:39

Die Gäste behaupteten sich mit einem 3:2-Sieg beim Tabellenführer USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen. Mit breiter Brust war Dechantskirchen zum Duell mit USK Puch bei Weiz angetreten – der Spielverlauf ließ bei USV Dechantskirchen jedoch Ernüchterung zurück. Die Dechantskirchener, die in diese Freitagabendbegegnung mit Blick auf die Tabellensituation als klarer Favorit in die Begegnung gegangen waren, taten sich vor heimischer Kulisse gegen starke Gäste überraschend schwer und mussten sich schließlich knapp geschlagen geben.

Aufholjagd der Dechantskirchner blieb unbelohnt

Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Puch bei Weiz in Person von Michael-Karl Zöhrer zum 1:0 (42.). Zur Pause war USK Raiffeisen Puch bei Weiz im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für das 2:0 von USK Puch bei Weiz zeichnete Filip Bazina verantwortlich (47.). Daniel Putz versenkte den Ball in der 52. Minute zum Anschlusstreffer im Netz von Puch bei Weiz. Michael Fabry traf zum 2:2 zugunsten von USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen (72.). Dass USK Raiffeisen Puch bei Weiz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Heinz Peter Posch, der in der 79. Minute zur Stelle war. Schließlich strich USK Puch bei Weiz die Optimalausbeute gegen USV Dechantskirchen ein.

Pucher Abwehrsorgen und durchwachsene Saisonbilanz

Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Heimmannschaft.

Puch bei Weiz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für USK Raiffeisen Puch bei Weiz ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von USK Puch bei Weiz liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 22 Gegentreffer fing. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Puch bei Weiz derzeit auf dem Konto.

Gebietsliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 2:3 (0:1)

42 Michael - Karl Zoehrer 0:1

47 Filip Bazina 0:2

52 Daniel Putz 1:2

72 Michael Fabry 2:2

79 Heinz Peter Posch 2:3

