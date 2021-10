Am Ende heißt es 4:4: USV Mitterdorf/R. erzwingt torreiches Remis gegen USV Stubenberg!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 16:00

Im Spiel von USV Stubenberg gegen USV Mitterdorf/R. gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Mitterdorf/R. erwies sich gegen Stubenberg als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Vor den etwa 120 Zuschauern, die den Weg ins Seestadion gefunden hatten, konnten die Auswärtigen dank einer starken Aufholjagd in der letzten Viertelstunde der Begegnung noch einen Zähler erkämpfen.

Philipp Meister brachte sein Team in der zweiten Minute nach vorn. Bereits in der 14. Minute erhöhte Christoph Wilhelm den Vorsprung von USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für das Heimteam. Vincent Walter beförderte das Leder zum 1:2 von USV Mitterdorf an der Raab in die Maschen (47.). Richard Safran versenkte die Kugel zum 3:1 (48.). Andrew Ighoohwo Ucho verkürzte für USV Mitterdorf/R. später in der 59. Minute auf 2:3. In der 60. Minute brachte Peter Gyepes das Netz für USV Stubenberg zum Zappeln. Mit schnellen Toren von Peter Ederer (77.) und Vincent Walter (81.) schlug Mitterdorf/R. innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Stubenberg und USV Mitterdorf an der Raab mit einem Unentschieden.

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat USV Stubenberg momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Stubenberg in dieser Zeit nur einmal gewann.

USV Mitterdorf/R. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Remis brachte den Gast in der Tabelle voran. Mitterdorf/R. liegt nun auf Rang elf. Zwei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat USV Mitterdorf an der Raab derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich USV Mitterdorf/R. weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Gebietsliga Ost: USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg – USV Mitterdorf an der Raab, 4:4 (2:0)

2 Philipp Meister 1:0

14 Christoph Wilhelm 2:0

47 Vincent Walter 2:1

48 Richard Safran 3:1

59 Andrew Ighoohwo Ucho 3:2

60 Peter Gyepes 4:2

77 Peter Ederer 4:3

81 Vincent Walter 4:4

