Knapper Heimsieg: Der USV Kaindorf/H. hält die Null fest

Details Samstag, 16. Oktober 2021 08:48

Der USV Holzbau-Shop Kaindorf trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SV Teubl St. Johann/Haide davon. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können - eine Vielzahl an Chancen wurde ausgelassen.

Tamas Baliko wurde vom Platz verwiesen

Kaindorf musste im Traditionsderby gegen St.Johann/H. gleich auf sechs Stammspieler verzichten und tat sich in der flott startenden Partie schwer ihr gewohntes Spielmuster zu finden. Weder die Gäste noch die Hausherren waren im Stande sich in den ersten 45 Minuten überhaupt zwingende Torchancen zu erarbeiten. Das „Highlight“ in einer fußballerisch sehr dürftigen Begegnung bzw. den ersten 45 Minuten war eine roten Karte gegen Tamas Baliko auf Seiten der Gäste in Minute 44. Kaindorf gelang in Hälfte Zwei der bessere Start - das Geschehen verlagerte sich zunehmend vor das Tor der Gäste. In der 52. Minuten fackelte Samuel Kubicsek nicht lange und zog knapp innerhalb der Box trocken ab und stellte auf 1:0 für Kaindorf. Die Gäste mühten sich sichtlich ab, jedoch fehlte es an Ideen und Genauigkeit um für Gefahr vor dem Tor zu sorgen bzw. überhaupt eine Torchance zustande zu bringen. Die Hausherren überließen den Gästen ab Minute 75 trotz Überzahl ungewöhnlich viel Raum, fingen aber deren Bälle früh ab, konnten jedoch ihre Konterchancen zum 2,3, und 4:0 nicht nutzen um den Sack zu zumachen.

Kaindorf-Goalie Philipp Narath parierte einen Elfmeter

Plötzlich erhielten die Gäste zwei Minuten vor dem Ende per Handelfmeter die große Chance doch noch Zählbares mitzunehmen. Kaindorf Goalie Philipp Narath parierte jedoch den Elfer - den Nachschuss haute St. Johann Legionär Gyula Torro drei Meter übers Tor. Am Ende vergaben die Heimischen noch eine weitere dicke Chance, fuhr aber schlussendlich ob des deutlichen Chancenplus verdiente drei Punkte ein und bleibt damit im vorderen Tabellendrittel. Ein großes Lob gebührte an diesem Abend zweifellos dem ausgezeichneten Schiedsrichter-Trio für ihre hervorragende Leistung! Man of the Match: Philipp Narath (Tormann Kaindorf) In der nächsten Runde tritt der USV Kaindorf/H. am kommenden Samstag bei FC Pinggau-Friedberg an, St. Johann/Haide empfängt am selben Tag USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg.

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – SV Teubl St. Johann/Haide, 1:0 (0:0)

51 Samuel Kubicsek 1:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!