Auswärtsdreier: UFC St. Jakob/W. auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 12:37

Durch ein 3:1 holte sich UFC St. Jakob/W. drei Punkte bei USV St. Lorenzen. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Nikola Trstenjak stellte die Weichen für St. Jakob/W. auf Sieg, als er in Minute elf mit dem 1:0 zur Stelle war. Der Gast baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Christoph Fellinger beförderte den Ball in der 18. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von UFC St. Jakob im Walde auf 2:0. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für UFC St. Jakob/W. Für das 1:2 von St. Lorenzen/W zeichnete Thomas Hofer verantwortlich (51.). Stefan Zink erhöhte für St. Jakob/W. auf 3:1 (81.). Schließlich strich UFC St. Jakob im Walde die Optimalausbeute gegen USV St. Lorenzen/W. ein.

USV St. Lorenzen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet St. Lorenzen/W die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen UFC St. Jakob/W. setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. USV St. Lorenzen/W. muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Gebietsliga Ost markierte weniger Treffer als das Heimteam. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von USV St. Lorenzen alles andere als positiv. St. Lorenzen/W überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

St. Jakob/W. belegt mit 27 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Der Defensivverbund von UFC St. Jakob im Walde steht nahezu felsenfest. Erst zwölfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Neun Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von St. Jakob/W. Mit vier Siegen in Folge ist UFC St. Jakob im Walde so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Sonntag tritt USV St. Lorenzen/W. bei SV Union Festenburg an, während UFC St. Jakob/W. einen Tag zuvor SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab empfängt.

Gebietsliga Ost: USV St. Lorenzen/W. – UFC St. Jakob im Walde, 1:3 (0:2)

11 Nikola Trstenjak 0:1

18 Eigentor durch Christoph Fellinger 0:2

51 Thomas Hofer 1:2

81 Stefan Zink 1:3

