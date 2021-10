Sieg für Underdog: Ausgleichstor von Kubicsek bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Freitag, 29. Oktober 2021 22:45

USV KAGER Bau Grafendorf erreichte einen 4:1-Erfolg bei USV Holzbau-Shop Kaindorf. Aufgrund der Tabellensituation hatten die 60 Besucher wohl im Vorfeld mit einem Sieg der Heimmannschaft gerechnet - die Auswärtsmannschaft konnte überraschen und holte die drei Punkte.

USV Grafendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Oliver Konrad traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Für das 1:1 von USV Kaindorf/H. zeichnete Samuel Kubicsek verantwortlich (22.). Andreas Schweighofer nutzte die Chance für Grafendorf und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. In der 50. Minute erhöhte Marcus Karner auf 3:1 für USV KAGER Bau Grafendorf. Michael Kopper stellte schließlich in der 87. Minute den 4:1-Sieg für USV Grafendorf sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Grafendorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kaindorf/H.

USV Holzbau-Shop Kaindorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt das Heimteam den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von USV Kaindorf/H. Die Lage von Kaindorf/H. bleibt angespannt. Gegen USV KAGER Bau Grafendorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

USV Grafendorf schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 14 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz neun. Vier Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Grafendorf momentan auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2022 fährt USV Holzbau-Shop Kaindorf dann im nächsten Spiel zu USV St. Lorenzen/W, während USV KAGER Bau Grafendorf am gleichen Tag bei USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg antritt.

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – USV KAGER Bau Grafendorf, 1:4 (1:2)

4 Oliver Konrad 0:1

22 Samuel Kubicsek 1:1

32 Andreas Schweighofer 1:2

50 Marcus Karner 1:3

87 Michael Kopper 1:4

