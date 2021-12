Trainerwechsel: Naintsch strebt Rangverbesserung an

Details Samstag, 18. Dezember 2021 07:36

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. In der Gebietsliga Ost geben vorneweg geben Dechantskirchen, Pinggau-Friedberg und St. Jakob/W. den Ton an. Die SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch hat sich einen Platz im Mittelfeld gekrallt. Trotz des 12-Punkte-Rückstands sieht man mit einem neuen Trainer, noch Licht am Horizont. Wohin geht die Reise der Naintscher - Coach Flatschacher wurde nach zweijähriger Tätigkeit abgelöst - im Frühjahr? Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Die SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch ist bei der Trainersuche noch nicht fündig geworden.

Der sportliche Leiter Ewald Gugatschka stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Der Herbstdurchgang war zufriedenstellend, wir hatten zwischendurch sehr viele verletzte Spieler, die sich leider durch den ganzen Herbst gezogen haben. Da haben wir etliche Punkte liegengelassen!“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung im Verein ist sehr gut.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Die Stimmung im Verein ist sehr gut.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Vor allem in der Offensive ist die eine oder andere Nachjustierung nötig. Aufgrund der Verletzten müssen wir schauen, wie wir den Kader neu gestalten. “

Gibt es verletzte Spieler?

„Wir werden uns um einen Torhüter umsehen müssen, weil Marco Mauerhofer den Wohnort wechselt. Außerdem ist Thomas Fiedler verletzt und wird seine Karriere beenden, er wird aber zukünftig die sportliche Leitung unterstützen. Christian Flatschacher wird im Frühjahr ebenfalls verletzungsbedingt ausfallen. “

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wir haben es auf der Agenda stehen, uns nach Möglickeit noch beim Kampf um die interessanten vorderen Plätze einzubauen.“

Wie weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Corona ist unberechenbar und kann immer als Spielverderber bzw. Spaßbremse auftreten.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Dechantskirchen, St. Ruprecht, Pinggau, St. Jakob und Naintsch sind für mich die Kandidaten für den Aufstieg.“

by: Robert Tafeit

Foto: SU Naintsch

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!