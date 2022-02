Festenburg stellt Ziel auf einstellige Tabellenregion ein

Details Mittwoch, 23. Februar 2022 14:47

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. SV Festenburg in der Gebietsliga Ost beendete die Hinrunde auf dem elften Tabellenplatz und dürfte damit wohl nicht zufrieden sein. Man überwintert mit zwölf Zählern auf dem Konto. LIGAPORTAL hat an dieser Stelle mit Spieler Daniel Inschlag gesprochen.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Daniel Inschlag: "Der Start in die vergangene Herbstsaison verlief nicht nach Wunsch. Mit null Punkten aus 5 Spielen kann man getrost von einem Fehlstart sprechen. Nachdem wir in Puch das erste Mal angeschrieben haben, fing der Zug an zu rollen und konnte erst nach 3 Siegen und 2 Unentschieden gestoppt werden. Das letzte Saison-Drittel verlief dann aber leider wieder nicht nach Wunsch, was uns dann doch hinter unseren Erwartungen blieben ließ."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Daniel Inschlag: "Nach dem corona-bedingten Auf und Ab während der Winterpause war es lange nicht klar ob der geplante Trainingsstart planmäßig stattfinden kann. Die Jungs spulten jedoch bereits im Dezember und Jänner fleißig Heim-Trainings-Kilometer ab, um die nötige Grundausdauer bis Trainingsstart aufzubauen. Beim Trainingsstart Ende Jänner waren dann alle wieder richtig froh, gemeinsam am Platz zu stehen. Und die Zeichen stehen gut das diese Euphorie auch während der doch anstrengenden Aufbauphase konserviert werden kann."

LIGAPORTAL: Konnte man sich auf den gewünschten Positionen verstärken oder waren Transfers gar nicht notwendig?

Daniel Inschlag: "Verstärkungen hat es in der Winterübertrittszeit keine gegeben."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Daniel Inschlag: "Dass es bei dem einen oder anderen mal etwas "zwickt" lässt sich nicht ganz vermeiden. Aber bis jetzt sind wir von größeren Verletzungen verschont geblieben. Hoffe das bleibt auch so." LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde? Daniel Inschlag: "Die ersten 5 Spiele im Frühjahr werden die Richtung vorgeben: Allesamt Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte. Ziel ist aber ganz klar ein einstelliger Tabellenplatz."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Daniel Inschlag: "Das erste Drittel der Saison könnte noch etwas kompliziert werden. Bin mir aber sicher, dass die Saison 2021/2022 zeitgerecht fertig gespielt werden kann."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Daniel Inschlag: "Dechantskirchen, St. Ruprecht und Pinggau/Friedberg haben sicherlich die besten Karten im Aufstiegsrennen."