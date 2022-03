Derby-Hammer! Zweiter Pinggau Friedberg gewinnt beim Leader Dechantskirchen

Details Sonntag, 20. März 2022 09:43

Gegen FC Pinggau-Friedberg zeigte sich der USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 1:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte USV Dechantskirchen mit 3:2 gesiegt.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Bei diesem GLO-Rundenhammer trifft der Tabellenführer und Herbstmeister, Dechantskirchen, auf den hartnäckigsten Verfolger, auf Pinggau-Friedberg. 500 Zuseher waren bei diesem Lokalderby mit von der Partie. Demnach war alles angerichtet für ein denkwürdiges Spitzenspiel. 13. Minute: In dem Fall bringt die "13" dem Gastgeber Glück, Ein Querpass wird vor die Abwehr gespielt, man nützt daraufhin die Chance, per Abpraller besorgt Dechantskirchen das 1:0. Torschütze: Peter Jeitler. Was dann aber die Gäste nur noch mehr beflügeln sollte. 16. Minute: Manuel Dorner glänzt mit der Vorarbeit, Domen Kosnik ist dann der Vollstrecker zum 1:1. Danach zückt der Unparteiische erstmalig den roten Karton in dieser Partie. Der Gästespieler Kaltenbacher sieht diese wegen Torraub (21.). Mit dem Unentschieden geht es dann in die Halbzeitpause.

Die Gäste sind letztlich das effizientere Team

Nach dem Seitenwechsel schafft es Pinggau-Friedberg in Unterzahl den ebenbürtigen Gegner abzugehen. 50. Minute: Die Portschy-Truppre geht erstmalig in dieser Partie in Führung. Nach einem Cornerball ist es der augerückte Lukas Pausakerl, der das Runde mit einem wuchtigen Kopfball im Eckigen versenkt - 1:2. Jetzt sind die Gäste ordentlich am Drücker. Zum 1:3 wollte es aber trotz hervorragender Möglichkeiten nicht mehr reichen. Letztlich hält dann der knappe Vorsprung. Auch der Hausherr muss dann in der 84. Minute noch einen Ausschluss hinnehmen - Kogler sieht wegen Torraubs die glattrote Karte. Das Spiel endet mit 10:10 Spieler. Entscheidend ist aber der Spielendstand, der lautet 1:2.

Elf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Gastgebers.

Nach 14 absolvierten Spielen stockte Pinggau-Friedberg sein Punktekonto bereits auf 32 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 32 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit von Pinggau-F. ist weiter von Erfolg gekrönt. FC Pinggau-Friedberg verbuchte insgesamt zehn Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Pinggau-Friedberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Samstag reist USV Dechantskirchen zu USV KAGER Bau Grafendorf, zeitgleich empfängt Pinggau-F. USK Raiffeisen Puch bei Weiz.

Mario Portschy. Trainer Pinggau-Friedberg:

"In Hinblick auf den Kampf um die vorderen Plätze waren das 3 sehr wertvolle Punkte. In Unterzahl das Spiel zu drehen spricht für die tolle Moral der Mannschaft. Bedanken möchte ich mich auch bei unserem Anhang, der uns sensationell zu unterstützen wusste."

Stammformationen:

Dechantskirchen: Matthias Beheim - Kevin Edenhöfer, Georg Kogler, Lukas Zinggl - Daniel Putz (K), Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Peter Jeitler, Franz Zinggl - Michael Fabry, Patrick Oswald

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer, Lukas Pausakerl, Fabian Schuh (K), Manuel Dorner, Jürgen Lederer, Domen Kosnik, David Nagl, Stefan Graf, Rok Smid, Anze Cankar, Daniel Kaltenbacher

SR: Gerhard Kressl

© Robert Tafeit

Gebietsliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – FC Pinggau-Friedberg, 1:2 (1:1)

50 Lukas Pausakerl 1:2

16 Domen Kosnik 1:1

13 Peter Jeitler 1:0