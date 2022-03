Favoritenrolle gerecht geworden: Kaindorf zwingt St. Jakob/W. in die Knie

Details Samstag, 26. März 2022 07:37

Mit dem USV Holzbau-Shop Kaindorf und dem UFC St. Jakob im Walde trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien USV Kaindorf/H. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Kaindorf/H. den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, UFC St. Jakob/W. hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Kaindorf legt die Basis zum Erfolg

Patrik Richardo Novak brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von USV Holzbau-Shop Kaindorf über die Linie (9.). Nikola Trstenjak ließ sich in der 27. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für St. Jakob/W. Zwei Minuten später ging USV Kaindorf/H. durch den zweiten Treffer von Novak in Führung. Mohammad Azim Hazara versenkte die Kugel zum 3:1 für den Gastgeber (31.). Mit der Führung für Kaindorf/H. ging es in die Kabine.

St. Jakob/W. steht auf verlorenen Posten

USV Holzbau-Shop Kaindorf musste den Treffer von Valentin Gletthofer zum 2:3 hinnehmen (48.). Hazara (51.) und Novak (55.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von USV Kaindorf/H. Letztlich fuhr Kaindorf/H. einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Damit kann sich Kaindorf weiter in den Top-5 etablieren.

Bei USV Holzbau-Shop Kaindorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Kaindorf/H. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Kaindorf/H. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage fiel UFC St. Jakob im Walde in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Neun Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat UFC St. Jakob/W. derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte St. Jakob/W. nur sieben Zähler.

Am kommenden Samstag trifft USV Holzbau-Shop Kaindorf auf SV Union Festenburg (16:00 Uhr), UFC St. Jakob im Walde reist zu USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg (17:00 Uhr).

Startformationen:

Kaindorf/H: Philipp Narath, Alexander Kaiser , BSc (K), Gerhard Schreiner, Balint Gecse, Tornike Demetrashvili, Mohammad Azim Hazara, Patrick Kaiser , MA, Domenik Prenrecaj, Daniel Wilfing, Kristof Nemeth, Patrik Richardo Novak

St. Jakob/W.: Christoph Palank - Michael Berger, Marco Pretterhofer, Stefan Arzberger (K) - Sebastian Johannes Königshofer, Christopher Schabereiter, Marcel Arzberger, Gerald Pretterhofer - Patrick Eichtinger, Nikola Trstenjak, Valentin Gletthofer



Safenstadion, Kaindorf/H., 70 Zuseher, SR: Gabrijell Marki

