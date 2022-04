Auswärts angeschrieben: Naintsch mit dem Dreier in St. Johann/H.!

Details Samstag, 09. April 2022 06:04

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch und SV Teubl St. Johann/Haide an diesem 17. Spieltag. SU Naintsch wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten des Gasts geendet.

Die Gäste haben die Nase knapp vorne

Lukas Kulmer brachte sein Team in der 36. Minute nach vorn. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Naintsch, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Obwohl, der Gastgeber versteht sich hervorragend zu verteidigen. Aber eben um diesen einen Treffer haben die Gäste die Nase vorne.

Die Bemühungen der Hausherren bleiben unbelohnt

Zsolt Csaba Hegyesi schoss für St. Johann/Haide in der 47. Minute das erste Tor. Manfred Dunst stellte die Weichen für SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. Wer glaubte, St. Johann/H. sei geschockt, irrte. Jonas Kneissl machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (58.). Bernd Kreimer versenkte die Kugel zum 3:2 (61.). Unter dem Strich verbuchte SU Naintsch gegen SV Teubl St. Johann/Haide einen 3:2-Sieg.

St. Johann/Haide findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. St. Johann/H. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Naintsch behauptet nach dem Erfolg über SV Teubl St. Johann/Haide den vierten Tabellenplatz. SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 40 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SU Naintsch. Mit dem Sieg knüpfte SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Naintsch neun Siege und vier Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SU Naintsch seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am nächsten Samstag reist St. Johann/Haide zu SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, zeitgleich empfängt Naintsch FC Pinggau-Friedberg.

Stimme zum Spiel:

Ewald Gugatschka, Sportlicher Leiter Naintsch:

"Das Spiel war auf einem guten Niveau bzw. auf des Messers Schneide. Der knappe Auswärtssieg geht dann soweit schon in Ordnung. Mit dem bisherigen Meisterschaftsverlauf sind wir sehr zufrieden. Wenngleich wir den einen oder anderen Punkt mehr am Konto haben könnten."

Startformationen:

St. Johann/H.: Lorenz Ferstl (K) - Michael Polzhofer, Alexander Christian Kernbichler, Tobias Freitag - Kevin Gremsl, Manuel Heschl, Stefan Winkler, Tamas Baliko, Thomas Handler - Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl

Naintsch: Marco Mauerhofer - Lukas Kreimer, Werner Hasenhütl, Gerolf Agnar Küssel, Markus Wiesenhofer - Lukas Kulmer, Niklas Kulmer - Bernd Kreimer, Rene Kainer, Manfred Dunst, Mario Kreimer , BA (K)



RM-Stadion, 120 Zuseher, SR: Marki Gabrijell

Robert Tafeit

Gebietsliga Ost: SV Teubl St. Johann/Haide – SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch, 2:3 (0:1)

61 Bernd Kreimer 2:3

58 Jonas Kneissl 2:2

55 Manfred Dunst 1:2

47 Zsolt Csaba Hegyesi 1:1

36 Lukas Kulmer 0:1