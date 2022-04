Starke Ansage: Naintsch zwingt Pinggau-Friedberg in die Knie

Details Samstag, 16. April 2022 10:19

Am Freitag trafen SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch und FC Pinggau-Friedberg aufeinander. Das Match entschied SU Naintsch mit 2:0 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Naintsch die Nase vorn. Mit dem Heimvorteil auf der eigenen Seite hatte Pinggau-Friedberg im Hinspiel durch einen 2:1-Sieg die Punkte bei sich behalten.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch und Pinggau-F. ohne Torerfolg in die Kabinen. Beide Teams gehen sehr bemüht an die Aufgabe heran. Aber die Defensivabteilungen lassen sich nicht aus der Reserve locken bzw. gelingt es die Schotten dicht zu halten. So geht es dann auch mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Jetzt fabriziert Naintsch Nägel mit Köpfen

Mario Kreimer brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SU Naintsch per Elfmeter über die Linie (50.). FC Pinggau-Friedberg geriet deutlicher in Rückstand, als Naintsch nach einem Eckball auf 2:0 erhöhte (53.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch gegen Pinggau-Friedberg.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte SU Naintsch die Position im oberen Tabellendrittel. Die Saison der Heimmannschaft verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Naintsch nun schon zehn Siege und vier Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Sechs Spiele ist es her, dass SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage fiel Pinggau-F. in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC Pinggau-Friedberg bisher 13 Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SU Naintsch ist USV KAGER Bau Grafendorf auf gegnerischer Anlage (Samstag, 16:00). Pinggau-Friedberg misst sich zur selben Zeit mit SV Teubl St. Johann/Haide.

Stimme zum Spiel:

Ewald Gugatschka, Sportlicher Leiter Naintsch:

"Der Sieg geht, auch in dieser Höhe, soweit schon in Ordnung. Ein Kompliment gilt es unserem dritten Torhüter Patrick Lembacher auszusprechen. Kurz vor Spielbeginn sind unsere beiden Torhüter verletzungsbedingt ausgefallen."

Startformationen:

Naintsch: Patrick Lembacher - Lukas Kreimer, Werner Hasenhütl, Gerolf Agnar Küssel, Markus Wiesenhofer - Lukas Gaulhofer, Lukas Kulmer, Niklas Kulmer - Rene Kainer, Manfred Dunst, Mario Kreimer , BA (K)

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer, Lukas Pausakerl, Fabian Schuh (K), Manuel Dorner, Sebastian Benthe, Domen Kosnik, David Nagl, Stefan Graf, Florian Schreiner, Rok Smid, Anze Cankar

Naintschtal-Arena, 120 Zuseher, SR: Sejtiu Bejtush

Gebietsliga Ost: SU G1-Personal Schotterwerk Christandl Naintsch – FC Pinggau-Friedberg, 2:0 (0:0)

53 Werner Hasenhuetl 2:0

50 Mario Kreimer 1:0