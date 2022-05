Meistertitel vor Augen: Dechantskirchen lässt sich auch Mitterdorf nicht bremsen

Details Samstag, 21. Mai 2022 07:51

USV Dechantskirchen gewann das Freitagsspiel gegen USV Mitterdorf/R. mit 3:1. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Dechantskirchen löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem Tabellenführer einen knappen 3:2-Sieger.

Mitterdorf kann Paroli bieten

Patrick Oswald machte in der ersten Minute das 1:0 des Heimteams perfekt. Mitterdorf/R. zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Mario Scherkl mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Putz in der 22. Minute. Mit einem Tor Vorsprung für USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Der Leader hat die Nase knapp vorne

Lukas Zinggl versenkte die Kugel zum 3:1 für USV Dechantskirchen (75.). Am Schluss schlug Dechantskirchen USV Mitterdorf an der Raab mit 3:1. Damit steht der Gastgeber unmittelbar davor, sich den Meistertitel zu krallen.

Dechantskirchen wird der Titel nicht mehr zu nehmen sein

Nach 23 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen 58 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von USV Dechantskirchen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 74 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

USV Mitterdorf/R. befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 35 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mitterdorf/R. kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

Mit 58 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Dechantskirchen eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei USV Mitterdorf an der Raab nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei Ultras SV Ratten vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV Mitterdorf/R. USK Raiffeisen Puch bei Weiz.

Stimme zum Spiel:

Christian Weinig, Trainer Dechantskirchen:

"Das war kein leichtes Match für uns, das hat mann in der 1 HZ gemerkt, wo wir nicht 100% überzeugt haben! Zweite HZ war es dann besser, nachdem wir aus dem Spiel unsere 5,6 super Chancen nicht verwerten konnten, musste dann ein Freistoß für die Entscheidung herhalten! Voll verdient, super wie meine Jungs die letzten Wochen performen!"

Startformationen:

Dechantskirchen: Matthias Beheim - Michael Kogler, Kevin Edenhöfer, Georg Kogler, Joachim Höller, Lukas Zinggl - Daniel Putz (K), Sebastian Höller, Franz Zinggl - Michael Fabry, Patrick Oswald

Mitterdorf/R.: Martin Gissing - Stefan Ederer, Alexander Grossegger, David Friess - Paul Lankmair, Tobias Schuh, Mario Scherkl, Marcel Stampler, Oliver Leitgeb, Florian Habersatter - Vincent Walter (K)



Wechselland Stadion, 100 Zuseher, Clemens Angerer

© Robert Tafeit

Gebietsliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – USV Mitterdorf an der Raab, 3:1 (2:1)

75 Lukas Zinggl 3:1

22 Daniel Putz 2:1

10 Mario Scherkl 1:1

1 Patrick Oswald 1:0