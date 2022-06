12 Spiele unbesiegt: Meister Dechantskirchen siegt auch in St. Johann/H.

Details Sonntag, 12. Juni 2022 12:28

Der Spitzenreiter bestätigte noch einmal die herausragende Saisonleistung und holte sich im letzten Ligaspiel einen 3:2-Sieg. St. Johann/Haide erlitt gegen USV Dechantskirchen erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte Dechantskirchen einen Erfolg geholt und einen 6:0-Sieg zustande gebracht.

33 Jahre liegt der letzte Meistertitel bereits zurück. Klar wurde in Dechantskirchen ausgiebig der Unterliga-Aufstieg gefeiert.

Der Meister legt die Basis für den Erfolg

Patrick Oswald brachte St. Johann/H. in der 35. Minute ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Die Weinig-Truppe die bereits längere Zeit als Meister feststand lässt sich dann in weiterer Folge die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Dies stellt zugleich den ersten Titel seit 33 Jahren dar. 2024 begeht der Verein sein 50-jähriges Bestands-Jubiläum.

Die Bemühungen der Hausherren bleiben unbelohnt

In der 56. Minute brachte Michael Fabry das Netz für den Gast zum Zappeln. In der 60. Minute erzielte Zsolt Csaba Hegyesi das 1:2 für SV Teubl St. Johann/Haide. Das 3:1 für USV Dechantskirchen stellte Fabry sicher. In der 63. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kurz vor Ultimo war noch Kevin Gremsl zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von St. Johann/Haide verantwortlich (82.). Die 2:3-Heimniederlage des Gastgebers war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Unterschiedliche Bilanzen

Weder Fisch noch Fleisch: St. Johann/H. schließt das Fußballjahr auf Rang sieben ab. Im Angriff agierte SV Teubl St. Johann/Haide im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 51 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. St. Johann/Haide blickt zum Ende der Saison auf ein respektables Abschneiden – elf Siege und fünf Remis stehen auf dem Konto. Zehnmal kassierte man eine Schlappe. Mit acht Punkten aus den letzten fünf Spielen machte St. Johann/H. deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann Dechantskirchen die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Gebietsliga Ost feiern. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 88:28 belegt, dass es bei USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. USV Dechantskirchen weist mit 22 Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Dechantskirchen lehrt die Gegner schon lange das Fürchten. Zum Saisonabschluss ist USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen nun schon seit zwölf Spielen ungeschlagen.

Stimme zum Spiel:

Christian Weinig, Trainer Dechantskirchen:

"Es ist gelungen ein tolles Meisterschaftsjahr richtig cool und erfolgreich ausklingen zu lassen. Die Meisterfeier spielte alle Stückerl, die Truppe wurde sogar mit Livemusik empfangen. Es ist nun uns aller Ziel den eingeschlagenen Weg mit einheimischen Spielern fortzusetzen. Ein Mittelfeldplatz sollte im ersten Unterliga-Jahr dann schon herausspringen."

Startformationen:

St. Johann/H.: Lorenz Ferstl - Michael Polzhofer, Raphael Ernst (K), Tobias Freitag - Kevin Gremsl, Thomas Reisinger, Manuel Heschl, Gyula Forro, Thomas Handler - Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl

Dechantskirchen: Matthias Beheim - Michael Kogler, Kevin Edenhöfer, Lukas Zinggl - Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Franz Zinggl - Michael Fabry, Patrick Oswald



RM-Stadion, 200 Zuseher, SR: Gerald Bognar

Gebietsliga Ost: SV Teubl St. Johann/Haide – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 2:3 (0:1)

82 Kevin Gremsl 2:3

63 Michael Fabry 1:3

60 Zsolt Csaba Hegyesi 1:2

56 Michael Fabry 0:2

35 Patrick Oswald 0:1