4:0 Heimerfolg: Naintsch deklassiert USK Puch bei Weiz

Details Montag, 15. August 2022 12:25

USK Raiffeisen Puch bei Weiz hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:4-Niederlage verdaut werden.

Naintsch-Coach Emmanuel Atangana ist mit dem Auftritt seiner Jungs sehr zufrieden

Die Anhänger von USK Puch bei Weiz unter den 100 Zuschauern hatten wenig Spaß an der Partie, da der Tabellenletzte früh auf die Verliererstraße geriet. Bereits nach zwei Minuten traf Werner Hasenhütl zum 1:0. SU Schotterwerke Christandl Naintsch machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Lukas Kulmer (8.). In der 27. Minute schoss das Heimteam das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Wiederum trug sich Hasenhütl in die Schützenliste ein.

Der tonangebende Stil von SU Naintsch spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Auch in der zweiten Hälfte gaben die Heimischen den Ton an: Der vierte Streich von Naintsch war Michael Hack vorbehalten (77.). Am Ende kam SU Schotterwerke Christandl Naintsch gegen Puch bei Weiz zu einem verdienten Sieg.

Das nächste Spiel von SU Naintsch findet am 21.08.2022 um 16 Uhr statt. Die Atangana-Elf gastiert bei Festenburg. Der USK Puch bei Weiz empfängt wenn man am 20.08.2022 um 17 Uhr den USV St. Kathrein/Off.

Stimme zum Spiel:

Emmanuel Atangana, Trainer Naintsch:

"Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir besprochen haben. Das Team ist mit voller Leidenschaft in die Partie gegangen. Wir waren zwar nervös, haben uns dann aber in einen Rausch gespielt und das gut geklappt."

Startformationen:

Naintsch: Marco Mauerhofer - Lukas Kreimer, Stefan Nistelberger, Paul Sallegger, Emmanuel Atangana, Manuel Glössl - Lukas Kulmer, Niklas Kulmer - Werner Hasenhütl, Manfred Dunst, Mario Kreimer

Puch b. Weiz: Michael Schlemmer - Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K), Martin Tödling - Armin Tödling, Marco Purkarthofer, Christoph Jaritz, Markus Hutter - Christoph Fuchs, Michael - Karl Zöhrer, Christian Schlemmer

Gebietsliga Ost: SU Schotterwerke Christandl Naintsch – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 4:0 (3:0)

77 Michael Hack 4:0

27 Werner Hasenhuetl 3:0

8 Lukas Kulmer 2:0

2 Werner Hasenhuetl 1:0

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller