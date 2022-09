Trstenjak erledigt St. Johann/Haide im Alleingang!

Details Samstag, 03. September 2022 10:15

UFC St. Jakob/W. entschied das Match gegen St. Johann/Haide mit 4:2 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. 100 heimische Fans sahen einen herausragenden Nikola Trstenjak, der mit drei Treffern dieser Partie seinen Stempel aufdrückte - er war zweifelsohne der Mann des Spiels! Aber auch die Heimischen hatten durchaus genügend Einschussmöglichkeiten vorgefunden, um die Begegnung zu ihren Gusten zu entscheiden.

Nikola Trstenjak brachte St. Jakob/W. in der zehnten Minute nach vorn. Der Gast musste den Treffer von Tamas Baliko zum 1:1 hinnehmen (23.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Eine Minute später ging UFC St. Jakob im Walde durch den zweiten Treffer von Trstenjak in Führung. Für das zweite Tor von St. Johann/H. war Michael Polzhofer verantwortlich, der in der 78. Minute das 2:2 besorgte.

Ihr Ticker des Vertrauens (MG7) kommt gar nicht mehr mit, Großchancen im Minutentakt für die Heimischen Marcel Gmeiner, Ticker-Reporter

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als David Friesenbichler einen Treffer für UFC St. Jakob/W. im Ärmel hatte (86.). Das 4:2 für St. Jakob/W. stellte Trstenjak sicher. In der 90. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Letzten Endes holte UFC St. Jakob im Walde gegen SV Teubl St. Johann/Haide drei Zähler.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei St. Johann/Haide. Die mittlerweile 18 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Fünf Spiele und noch kein Sieg: St. Johann/H. wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. SV Teubl St. Johann/Haide taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

UFC St. Jakob/W. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich St. Jakob/W. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Nur einmal ging UFC St. Jakob im Walde in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächster Prüfstein für St. Johann/Haide ist UFC Schönegg (Samstag, 18:00 Uhr). UFC St. Jakob/W. misst sich am selben Tag mit SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab (17:00 Uhr).

Gebietsliga Ost: SV Teubl St. Johann/Haide – UFC St. Jakob im Walde, 2:4 (1:1)

90 Nikola Trstenjak 2:4

86 David Friesenbichler 2:3

78 Michael Polzhofer 2:2

69 Nikola Trstenjak 1:2

23 Tamas Baliko 1:1

10 Nikola Trstenjak 0:1