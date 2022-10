Doppelter Ismajli: Nach 0:0 zur Pause gewinnt Schäffern am Ende mit 4:0 gegen USV Kaindorf/H.

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 14:16

USV Kaindorf/H. kam gegen USC Schäffern zu einem klaren 4:0-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Holzbau-Shop Kaindorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

In den ersten 45 Minuten hielten sich die Hausherren noch ein wenig zurück. Die 150 Besucher im Safenstadion von Kaindorf sahen eine Halbzeit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Mit einem schnellen Doppelpack (58./63.) zum 2:0 schockte Sead Ismajli Schäffern. Für das 3:0 von Kaindorf/H. sorgte Andreas Schweighofer, der in Minute 73 zur Stelle war. Jetzt war der Braten gegessen - Patrik Richardo Novak legte in der 77. Minute zum 4:0 für den Gastgeber nach. Am Ende kam USV Holzbau-Shop Kaindorf gegen USC RB Schäffern zu einem verdienten Sieg.

USV Kaindorf/H. ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die dritte Position vorgerückt. Wer Kaindorf/H. besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte USV Holzbau-Shop Kaindorf. Mit dem Sieg knüpfte Kaindorf/H. an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert USV Kaindorf/H. sieben Siege und vier Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

USC Schäffern holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der Gast bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Schäffern momentan auf dem Konto.

USC RB Schäffern kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten fünf Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während USV Holzbau-Shop Kaindorf dagegen schon 25 Punkte auf dem Konto hat.

Stimme zum Spiel:

Uwe Singer, Obmann Kaindorf:

"Wir waren schon in der ersten Halbzeit spielbestimmend, hätten zur Pause schon mit zwei Toren Unterschied führen müssen. Schäffern hat brav dagegen gehalten und hat uns das Leben schwer gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir dem Spielverlauf entsprechend die Tore gemacht und schlussendlich auch in der Höhe verdient gewonnen."

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – USC RB Schäffern, 4:0 (0:0)

77 Patrik Richardo Novak 4:0

73 Andreas Schweighofer 3:0

63 Sead Ismajli 2:0

58 Sead Ismajli 1:0

Startformationen:

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Alexander Kaiser , BSc (K), Gergö Hahn, Lukas Lederer, Balint Gecse, Sead Ismajli, Andreas Schweighofer, Mohammad Azim Hazara, Patrick Kaiser , MA, Kristof Nemeth, Antonius Auner

USC RB Schäffern: Michael Pfeffer, Christoph Hintergräber, Daniel Schneider, Nico Lind, Maximilian Hofer, Marco Pürrer, Philipp Wiedner, Stefan Zingl, Gregor Pammer, Attila Csiszar, Manuel Treitler

by ReD