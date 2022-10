St. Ruprecht lässt Mitterdorf im Derby keine Chance

Details Montag, 31. Oktober 2022 12:45

USV Mitterdorf/R. steckte gegen SC St. Ruprecht/R. eine deutliche 1:5-Niederlage ein. St. Ruprecht hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehten die Ruprechter auf - mit satten vier Treffern.

Die Ruprechter sind von der ersten Minute an das stärkere Team. Man erspielt sich auch gleich gute Tormöglichkeiten, bringt das Leder zunächst aber nicht im Tor unter. Das sollte sich noch ändern. Nach einer knappen halben Stunde ist es passiert. Kevin Steiner bringt die Gäste mit einem flachen Schuss ins Eck in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was in der ersten Halbzeit nicht mehr gelingt. SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste Halbzeit aufgehört hat. Mark Voit macht in der 56. Minute das 2:0 von SC St. Ruprecht/R. perfekt - er wird schön von Bloder in Szene gesetzt und trifft. Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Gäste haben aber noch lange nicht genug. Sebastian Bloder beseitigte mit seinen Toren (65./77.) die letzten Zweifel am Sieg von St. Ruprecht. Zunächst trifft er wunderschön aus spitzem Winkel, dann aus kurzer Distanz. Die Ruprechter haben aber noch immer nicht genug. Christian Wolf schraubte das Ergebnis in der 83. Minute mit dem 5:0 für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab in die Höhe - er zieht aus der Distanz ab und der Ball passt genau. USV Mitterdorf an der Raab kam kurz vor dem Ende durch Andrew Ighoohwo Ucho zum Ehrentreffer (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte SC St. Ruprecht/R. am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen USV Mitterdorf/R.

Mitterdorf/R. muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Das Heimteam kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

Nach dem klaren Erfolg über USV Mitterdorf an der Raab festigt St. Ruprecht den zweiten Tabellenplatz. 43 Tore – mehr Treffer als SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Ost. Mit dem Sieg baute St. Ruprecht die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC St. Ruprecht/R. neun Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Mit 28 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei USV Mitterdorf/R. nach sieben Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Mitterdorf/R. verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 18.03.2023 bei USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg wieder gefordert.

Christian Gerlitz (Trainer St. Ruprecht): "Unsere Chancenauswertung war zwar stark verbesserungswürdig, aber in einem Derby zählt nur der Sieg. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Es war ein guter Herbst mit 28 Punkten aber kein sehr guter. Wir werden versuchen, im Frühjahr zuzulegen."

Gebietsliga Ost: USV Mitterdorf an der Raab – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 1:5 (0:1)

88 Andrew Ighoohwo Ucho 1:5

83 Christian Wolf 0:5

77 Sebastian Bloder 0:4

65 Sebastian Bloder 0:3

56 Mark Voit 0:2

31 Kevin Steiner 0:1