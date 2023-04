Nächster Erfolg für SC St. Ruprecht/Raab-Puch weiterhin am Tabellenende

Details Samstag, 15. April 2023 23:49

Das Auswärtsspiel brachte für USK Raiffeisen Puch bei Weiz keinen einzigen Punkt – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab gewann die Partie mit 2:0. Pflichtgemäß strich SC St. Ruprecht gegen USK Puch bei Weiz drei Zähler ein. Während die Gastgeber die letzten mittlerweile sieben Partien am Stück gewinnen konnten, verzeichnet das Tabellenschlusslicht nur einen einzigen Sieg in der gesamten Saison, im Spiel gegen Naintsch im März. Das Hinspiel war 3:0 für St. Ruprecht ausgegangen. Somit standen die Vorzeichen für diese Partie fest. Der SCR hatte sich vorgenommen in der Apfelkisten-Arena weiterhin für Furore zu sorgen.

Es dauerte bis zur 43.Minuten bis das Pucher Bollwerk fiel

Auf tiefem Platz versuchte der Favorit von Beginn an das Spiel zu übernehmen. Vor über 200 Zuschauern kam man bereits in der ersten Viertelstunde zu Tormöglichkeiten, mit Glück und Geschick konnten die Pucher immer wieder retten. Klarerweise stand das Tabellenschlußlicht tief und suchte sein Glück im Konter. So hielt dieses Bollwerk der tapferen Gäste bis zur 43.Minute. Bevor es in die Pause ging, pfiff der routinierte Schiedsrichter Reinhold Summer energisch, zeigte auf den Elfmeter Punkt. Das war die Chance zur verdienten Heimführung. Daniel Schlemmer nahm sich den Ball und der Goalgetter verwandelte sicher ins Eck, unhaltbar für Gästekeeper Höfler (40.). Ein Tor auf Seiten von SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus und der Favorit führte mit 1:0.

Träume vom Aufstieg

Dieses Tor gab der Heimmannschaft noch mehr Sicherheit und man drückte auf die Vorentscheidung. Diese fiel in der Minute 70. Der torgefährliche Defensivspieler Florian Derler erzielte seinen 99.Treffer und schürte damit bei Fans und Spielern weiterhin die Hoffnung auf den Aufstieg. Als Derler kurz vor Schluss ausgewechselt wurde, holte er sich den verdienten Applaus des Heimpublikums. Punktgleich mit Grafendorf bei einem Spiel mehr ist man weiterhin auf Aufstiegskurs. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte SC St. Ruprecht einen weiteren dreifachen Punktgewinn.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen USK Raiffeisen Puch bei Weiz hält St. Ruprecht auch in der Tabelle gut im Rennen. Erfolgsgarant von SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 57 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg knüpfte St. Ruprecht an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SC St. Ruprecht/R. 14 Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Den SCR scheint momantan einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

USK Puch bei Weiz stellt die anfälligste Defensive der Gebietsliga Ost und hat bereits 52 Gegentreffer kassiert. Das Schlusslicht holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Die Offensive des Gasts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 14 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Puch bei Weiz musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USK Raiffeisen Puch bei Weiz insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Situation von USK Puch bei Weiz ist weiter verzwickt. Es fehlen sieben Punkte zumr rettenden Ufer. Im Spiel gegen SC St. Ruprecht.handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

St. Ruprecht ist am kommenden Freitag zu Gast bei UFC St. Jakob im Walde. Puch bei Weiz muss am Sonntag auswärts bei SV Union Festenburg ran.

Startaufstellungen: St. Ruprecht: Daniel Goldgruber - Mario Rosenfelder, Florian Derler, Christian Wolf (K), Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Fabian Harrer, Daniel Schlemmer, Oliver Fladerer - Mark Voit, Sebastian Bloder

Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Marco Rosenberger, Matthias Leiner , BSc, Florian Habersatter, Alexander Mauthner, Rene Maitz

Trainer: Christian Gerlitz

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Patrick Reiter, Bastian Matzhold, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Heinz Peter Posch, Marcel Polzhofer, Markus Hutter - Christoph Fuchs, Christian Schlemmer

Ersatzspieler: Michael Zorn, Stefan Franz Haider, Christoph Zisser, Raphael Nistelberger

Trainer: Thomas Gruber Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 2:0 (1:0)

70 Florian Derler 2:0

40 Daniel Schlemmer 1:0

