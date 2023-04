Dornhofer ist dreimal zur Stelle - Einwechselspieler macht alles klar

Details Freitag, 21. April 2023 23:44

Mit 1:4 verlor SV Teubl St. Johann/Haide am vergangenen Freitag deutlich gegen UFC Schönegg. Schönegg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St. Johann/Haide einen klaren Erfolg - jedoch hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit tolle Chancen. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit UFC Schönegg beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Emmanuel Atanga (hier noch als Spieler bei Anger) coacht sein Team zum Sieg gegen St. Johann/Haide

Nach 23 Minuten wird Dornhofer eingewechselt

Bereits nach wenigen Minuten hatte Zsolt Hegyesi zwei riesige Chancen. Beide Male verhinderte der Schönegger Keeper Max Feiner auf großartige Weise den Rückstand seiner Mannschaft. Es war noch nicht einmal eine halbe Stunde gespielt als Gästetrainer Atangana Marcell Matzner vom Feld nehmen musste. Für ihn kam Markus Dornhofer ins Spiel. Es blieb alles bisher: Hegyesi hatte seine Chancen und Feiner war am Posten. Weiterhin hatten die Gastgeber mehr Spielanteile, jedoch gelang es Schönegg nunmehr auch gute Chancen zu kreieren. Kurz vor der Pause hatte dann Berghofer die Möglichkeit zur Führung. Nach den ersten 45 Minuten ging es für St. Johann/H. und Schönegg ohne Torerfolg in die Kabinen.

Nach 90 Minuten hatte Dornhofer drei Mal getroffen

Mit Beginn der zweiten Halbzeit legte Schönegg einen Zahn zu und suchte eine Vorentscheidung. Mario Berghofer trug sich in der 56. Spielminute erstmals in die Torschützenliste ein. Nach einem tollen Pass lupfte er den Ball am Heimkeeper Ferstl vorbei zur Gästeführung. Markus Dornhofer erhöhte den Vorsprung mit einem platzierten Schuss nach 73 Minuten auf 2:0. Zsolt Csaba Hegyesi schoss mit einem Schuss ins lange Ecke für SV Teubl St. Johann/Haide in der 76. Minute das erste Tor zum zwischenzeitlichen 1:2. Nach seinem zweiten Tor (83.) markierte Dornhofer wenig später seinen dritten Treffer (87.) - somit ein perfekter Abend für den nach 23 Minuten eingewechselten Spieler. Schließlich sprang für den Gast gegen St. Johann/Haide ein Dreier heraus.

Nächster Befreiungsschlag von Schönegg, nach dem Sieg in der Vorwoche nehmen sie auch heute die drei Punkte mit nach Hause. Erste Hälfte war noch Maximilian Feiner der wichtigste Spieler für seine Mannschaft, mit mehreren Paraden lässt er den Gegner verzweifeln und hält die Null .In der zweiten Hälfte ist Markus Dornhofer Mann des Spiels, völlig entfesselt macht er heute drei Treffer und wahrscheinlich das Spiel seines Lebens. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer war letztlich für St.Johann zu wenig. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

So steht es um die Teams:

In der Defensive drückt der Schuh bei SV Teubl St. Johann/Haide, was in den 48 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die Gastgeber mussten sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da St. Johann/Haide insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten momentan durchwachsen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen: nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Durch die drei Punkte gegen SV Teubl St. Johann/Haide verbesserte sich Schönegg auf Platz sechs. Acht Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat UFC Schönegg momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über St. Johann/Haide ist Schönegg weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für St. Johann/H. ist UFC St. Jakob im Walde (Dienstag, 20:00 Uhr). UFC Schönegg misst sich am selben Tag mit USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg (19:30 Uhr).

Startaufstellungen: SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer (K), Kevin Gremsl, Thomas Bruckner, Zsolt Csaba Hegyesi, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Paul Sommer, Milan Vilmos Mogyorosi, Thomas Handler, Tobias Freitag

Ersatzspieler: Christoph Goger, Maurizio Dietrich, Thomas Reisinger, Marcel Mogg, Manuel Allmer, Sven Bauer

Trainer: Ewald Frey

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Manuel Pöttler, Jakob Narrnhofer , BEd, Marcell Matzer, Christoph Kielnhofer (K), Marco Reiböck, Mario Berghofer

Ersatzspieler: Andre Danko, Michael Lebenbauer, Markus Dornhofer, Michael Seemann, Patrick Kielnhofer

Trainer: Emmanuel Atangana

Gebietsliga Ost: SV Teubl St. Johann/Haide – UFC Schönegg, 1:4 (0:0)

87 Markus Dornhofer 1:4

83 Markus Dornhofer 1:3

76 Zsolt Csaba Hegyesi 1:2

73 Markus Dornhofer 0:2

56 Mario Berghofer 0:1

Bericht: Florian Kober

