Klare Sache für USC Schäffern - Hirnsdorf geht mit 0:3 unter

Details Sonntag, 23. April 2023 15:00

Hirnsdorf steckte gegen USC Schäffern eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Schäffern ließ keine Zweifel aufkommen und feierte gegen SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf einen klaren Erfolg. Da beide Teams im Mittelfeld der Gebietsliga Ost rangieren, kam dieses Klare Ergebnis doch überraschend. Angesichts der starken Rückrunde der Gäste, erwarteten manche Experten einen Auswärtssieg. Das Hinspiel im Herbst hatte der USC RB Schäffern zu Hause durch ein 3:1 für sich entschieden.

Keine Tore im ersten Durchgang

Beide Teams legten motiviert los und die erste gute Chance gehörte Hirnsdorf, jedoch ging der erste gefährliche Ball knapp ins Außennetz. Schäffern versuchte nun das Spiel zu übernehmen, kam zu ein paar Gelegenheiten ohne jedoch überlegen zu wirken. Die Teams neutralisierten sich weitgehendst. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Hirnsdorf und USC Schäffern ohne Torerfolg in die Kabinen. Eine wirkliche Prognose wer hier als Sieger vom Platz gehen würde, war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

In der zweiten Halbzeit machen die Gäste alles klar

In der 51.Minute und in der 55.Minute wehrte Heimkeeper Pfeffer großartig ab und hielt zunächst die Null für seine Mannschaft. Zwischendurch hatte Hirnsdorf die Führung auf dem Fuß (53.). Dann war es doch soweit: Anze Zorc trug sich in der 56. Spielminute in die Torschützenliste ein und der Gast führte mit 1:0. Nun wirkte die Gastmannschaft überlegen. In der 76. Minute erhöhte Nico Lind auf 2:0 für Schäffern - zuvor wurde er perfekt freigespielt und musste den Ball nur noch einschieben.

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Albert Valentincic für den Treffer zum 3:0 besorgte (92.). Am Schluss gewann USC RB Schäffern gegen Hirnsdorf deutlich.

Schäffern entscheidet aufgrund der klar besseren zweiten Halbzeit das Spiel für sich. Philipp Wiedner, Ticker-Reporter

Stimmen zum Spiel:

SV Hirnsdorf-Aussendung:

"Danke an alle Fans, die auch in weniger erfolgreichen Zeiten hinter der Mannschaft stehen!"

USC Schaffern-Aussendung:

"Wir waren heute in allen Belangen besser und gewinnen auch in dieser Höhe verdient. Quer durch die Mannschaft wurde einfach top gespielt. Gratulation an die Jungs!"

So steht es um beide Teams

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Die Gastgeber verloren mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Bei USC Schäffern präsentierte sich über die Saison gesehen, die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Mit acht Siegen weist die Bilanz der Gäste genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Durch den klaren Erfolg über SV Hirnsdorf ist Schäffern weiter im Aufwind.

Auf zehntem Rang hielt sich USC RB Schäffern in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne. USC Schäffern setzte sich mit diesem Sieg von Hirnsdorf ab und nimmt nun mit 27 Punkten den achten Rang ein, während SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf weiterhin 23 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

SV Hirnsdorf tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei USK Raiffeisen Puch bei Weiz an. Einen Tag später empfängt Schäffern USV KAGER Bau Grafendorf.

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster, Dominic Kuschetz, Julian Neuhauser - Jürgen Froschauer, Peter Paierl (K), Martin Kleinhappl - Manuel Gruber, Milan Molnar, Elias Schlenner

Ersatzspieler: Markus Seifried, Stephan Gschanes, Christoph Simon, Alexander Mauerhofer, Stefan Schwarz, Daniel Krämer

Trainer: Johann Falk

USC RB Schäffern: Michael Pfeffer (K), David Lind, Anze Zorc, Daniel Schneider, Nico Lind, Marco Pürrer, Lovre Petrovic, Stefan Zingl, Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Manuel Treitler

Ersatzspieler: Christoph Hintergräber, Patrick Wieser, Raphael Franz Hammer, Gregor Pammer, Attila Csiszar, Daniel Gremsl

Trainer: Dietmar Zingl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – USC RB Schäffern, 0:3 (0:0)

92 Albert Valentincic 0:3

76 Nico Lind 0:2

56 Anze Zorc 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei