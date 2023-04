USV Grafendorf gewinnt Torfestival- Karner mit einem Doppelpack

Details Sonntag, 23. April 2023 21:02

USV Grafendorf und USV St.Kathrein/Offenegg lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. USV Grafendorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Tabellenprimus hatte mit 4:1 gesiegt.

Turbulente Schlussminuten im ersten Durchgang

Überraschenderweise setzte der Gast die ersten Akzente in diesem Spiel und ging auch in Führung. Für den Führungstreffer von USV St. Kathrein zeichnete Lukas Kreimer verantwortlich (21.), der im Angriff aufmerksamer war als sein Gegenspieler. Marcus Karner war es, der per Elfer in der 38. Minute den Ball im Tor des Gasts unterbrachte.

Marcus Karner war es, der per Elfer in der 38. Minute den Ball im Tor des Gasts unterbrachte.

Nur eine Minute später folgte bereits die Heimführung. Oliver Konrad versenkte nach einer Corner-Kombination die Kugel zum 2:1 (39.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, zeigte Schiedsrichter Franek erneut auf den Punkt und gab Elfmeter für die Gäste. Fabian Neuhold nutzte diese Chance und schoss das 2:2 (45.) für St. Kathrein.

Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Karner seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Was war denn hier los? Zur Pause wusste Grafendorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite und es hieß erst einmal durchatmen.

Am Ende wurde es noch brisanter- turbulente Schlussminuten im zweiten Durchgang

Emir Garibovic beförderte zunächst das Leder zum 4:2 der Gastgeber über die Linie (54.). Somit schien hier der Drops gelutscht zu sein. Das 3:4 der stellte Daniel Rigler für die Gäste sicher (88.) und die drängten jetzt weiter auf den Ausgleich. In der 93.Minuten war es dann praktisch so weit. Im letzten Moment kratzte Tobias Ringhofer den Ball von der Linie, es blieb beim 4:3 und es erfolgte der letzte Pfiff des Abends. Letzten Endes holte USV KAGER Bau Grafendorf gegen USV St. Kathrein drei Zähler in einem Spiel an das sich die Fans beider Lager noch länger erinnern werden.

So steht es um die beiden Teams

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für USV Grafendorf 46 Zähler zu Buche. Grafendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 48 geschossene Treffer gehen auf das Konto von USV KAGER Bau Grafendorf. Man liefert sich mit St.Ruprecht ein Duell um die Tabellenspitze.

St. Kathrein bekleidet mit 27 Zählern Tabellenposition sieben. In dieser Saison sammelte St.Kathrein bisher neun Siege und kassierte neun Niederlagen. Der USV baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Grafendorf stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei USC RB Schäffern vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt St. Kathrein den USV Mitterdorf an der Raab.

Startaufstellungen: USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer - Toni Maricevic, Daniel Kopper, Patrick Glatz, Markus Glatz, Maximilian Haas - Marcus Karner (K), Oliver Konrad, Daniel Schwengerer, Tobias Ringhofer - Emir Garibovic

Ersatzspieler: Saer Diop, Michael Kopper, Martin Glatzl, Eric Kandlhofer, Rainer Figl, Fabian Konrad

Trainer: Franz Josef Fuchs

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Alexander Lackner, Christoph Schweiger (K), Manuel Rigler, Lukas Kreimer, Sebastian Rainer, Philipp Kreimer - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler, Florian Brandtner - Daniel Fuchsbichler , BSc

Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Rene Lipp, Philipp Pretterhofer, Florian Schwaiger, Nico Marcel Sallegger, Markus Walcher

Trainer: Franz Czadil Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, 4:3 (3:2)

88 Daniel Rigler 4:3

54 Emir Garibovic 4:2

45 Fabian Josef Neuhold 3:2

45 Marcus Karner 3:1

39 Oliver Konrad 2:1

38 Marcus Karner 1:1

21 Lukas Kreimer 0:1

