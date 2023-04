Festenburg mit Befreiungsschlag - 3:0 Heimsieg und Doppelpack von Wetzelberger

Details Montag, 24. April 2023 21:25

SV Festenburg erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen USK Puch bei Weiz in diesem Sechs-Punkte-Spiel. Festenburg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Puch bei Weiz einen klaren Erfolg. Im Hinspiel im Herbst in Puch hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt. Da es mit Ausnahme des Gastes in der Gebietsliga-Ost ab Platz 10 in der Tabelle sehr eng ist, sind jetzt von Runde zur Runde die Spiele in diesem Tabellenbereich von größerer Bedeutung.

Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller

So versuchte das Team von Trainer Martin Zettl von Beginn an das Spiel zu machen, ohne jedoch zu wirklich zwingenden Abschlüssen zu kommen. Die Führung von SV Union Festenburg stellte Christof Wetzelberger nach einer Viertelstunde sicher. Der Angreifer traf am heimischen Platz zum 1:0. Damit war der Bann gebrochen.

Tor, Toor, Tooor für SV Union Festenburg zum 1:0 Klasser Schnittball die Nr 3 wetzelberger war schneller und spitzelt den Ball am tormann vorbei ins Tor MarcoDerler, Ticker-Reporter

Nunmehr kam das Heimteam zu einigen Chancen, die aber allesamt nichts einbrachten. In der 25.Minute tauchte dann das Tabellenschlusslicht erstmals gefährlich vor dem Festenburger Tor auf. Es blieb beim knappen Vorsprung der Gastgeber.

Mario Kager schob das Leder zum 2:0 des Heimteams an Keeper Höfler vorbei über die Linie (29.). Noch vor der Halbzeit legte Wetzelberger seinen zweiten Treffer nach (42.). Dieses 3:0 noch vor der Pause war wohl die Vorentscheidung in diesem Match. Schiedsrichter Möstl pfiff zur Pause und die Überlegenheit von SV Festenburg spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Torlose zweite Halbzeit

Mit Wiederbeginn steigerte der Puch seine spielerischen Qualitäten deutlich und kam zu einigen Chancen, die aber alle nicht zu einem Tor führten. Festenburg verwaltete das Ergebnis und schlussendlich hatte die Heimmannschaft die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieb das Schlusslicht Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer und der Gastgeber tat was nötig war.

So steht es um die beiden Teams

SV Union Festenburg liegt im Klassement nun auf Rang elf. SV Festenburg bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und zwölf Niederlagen.

USK Puch bei Weiz bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Gebietsliga Ost. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. 14:55 – das Torverhältnis von Puch bei Weiz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Puch bei Weiz musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem vierten Fehlschlag am Stück ist Puch weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SV Festenburg war nach 45 Minuten schon kein Kraut gewachsen.

Am nächsten Samstag reist Festenburg zum SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, zeitgleich empfängt USK Raiffeisen Puch bei Weiz den SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf.

Aufstellungen: Festenburg: Daniel Ellmeier - Daniel Inschlag (K), Marco Stögerer, Balint Polgar, Hannes Zettl, Christoph Hauer - Alexander Gremsl, Jan Luca Hofer, Benjamin Baliko, Mario Kager - Christof Wetzelberger

Ersatzspieler: Sebastian Karner, Paul Anton Mayer, David Meisterhofer, Kristof Batorfi, Peter Varga, Christoph Gaulhofer

Trainer: Martin Zettl

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Bastian Matzhold, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K), Martin Tödling - Armin Tödling, Stefan Zisser, Stefan Franz Haider, Heinz Peter Posch, Markus Hutter - Christian Schlemmer

Ersatzspieler: Michael Zorn, Patrick Reiter, Raphael Nistelberger, Manuel Thomas Rock

Trainer: Thomas Gruber Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Union Festenburg – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 3:0 (3:0)

42 Christof Wetzelberger 3:0

29 Mario Kager 2:0

15 Christof Wetzelberger 1:0

