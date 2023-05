Schönegg leistet nur wenig Widerstand-St.Ruprecht seit zehn Spielen unbesiegt

Details Samstag, 06. Mai 2023 01:20

SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab erteilte UFC Schönegg eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Auf dem Papier ging SC St. Ruprecht/R. als Favorit ins Spiel gegen Schönegg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel im Herbst war mit einer herben 1:5-Abreibung aus Sicht des UFC Schönegg zu Ende gegangen.

Zwei Platzverweise in der ersten Halbzeit

Die Teams tasteten sich zu Beginn ab und dann tauchte der Favorit plötzlich vor dem Tor der Gastgeber auf. Die Heimmannschaft geriet nämlich schon in der achten Minute in Rückstand, als Alexander Mauthner das schnelle 1:0 für den SC St. Ruprecht erzielte.

Tor, Toor, Tooor für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab zum 0:1Das ging schnell, Flanke und Kopfball ins lange Eck.Glaub die Nummer 14 Alexander Mautner war es Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Nun hatte die Gastmannschaft die Führung im Rücken und spielte souverän, wobei in dieser Phase Schönegg zeitweise gut mitspielte. Nach einer guten halben Stunde ließ Goalgetter Mark Voit seine Klasse aufblitzen und nutzte die Chance für St. Ruprecht und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Er schaute kurz auf und suchte sich die Ecke aus und traf aus gut zehn Metern.

Zum 0:2 kam für die Gastgeber in der 36.Minute ein Platzverweis durch Schiedsrichter Fahrudin. Tobias Bauernhofer wurde nach Kritik von der Bank geschickt. Nur drei Minuten später wurde auch Manuel Pöttler nach einer Unsportlichkeit vom Platz gestellt. Somit hatte Schönegg nur noch neun Feldspieler auf dem Platz. Die dezimierte Hintermannschaft von Schönegg ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Am Ende lief Schönegg in ein Debakel

In der 62. Minute legte Daniel Schlemmer zum 3:0 zugunsten vom SC St. Ruprecht nach. Voit baute den Vorsprung des Gasts nit seinem zweiten Tor in der 74. Minute aus.

Auch wenn der Gegner heute stärker ist und sich die Chancen erarbeitet, macht es ihnen Schönegg zu leicht zum Abschluss zu kommen. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Sebastian Bloder gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC St. Ruprecht (88.). Man überrannte Schönegg förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

So steht es um die beiden Teams

Durch diese Niederlage fällt der UFC Schönegg in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Neun Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Schönegg momentan auf dem Konto.

Der SC St. Ruprecht hat nach dem souveränen Erfolg über UFC Schönegg weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit beeindruckenden 73 Treffern stellt St. Ruprecht den besten Angriff der Gebietsliga Ost. Man sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Zehn Spiele ist es her, dass SC St. Ruprecht zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nächster Prüfstein für Schönegg ist USV Holzbau-Shop Kaindorf (Samstag, 18:00 Uhr). St. Ruprecht misst sich am selben Tag mit SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf (17:00 Uhr).

Gebietsliga Ost: UFC Schönegg – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 0:5 (0:2)

88 Sebastian Bloder 0:5

74 Mark Voit 0:4

62 Daniel Schlemmer 0:3

33 Mark Voit 0:2

8 Alexander Mauthner 0:1

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Manuel Pöttler, Marcell Matzer, Michael Lebenbauer, Christoph Kielnhofer (K), Patrick Kielnhofer, Mario Berghofer



Ersatzspieler: Andre Danko, Josef Bruckbauer, Jonas Pössinger, Johannes Posch, Matias Kielnhofer



Trainer: Emmanuel Atangana

St. Ruprecht/R.: Mateo Mikulcic - Mario Herbert Rosenfelder, Matthias Leiner , BSc, Ing. Christian Wolf (K), Xhoi Zhupani - Marco Rosenberger, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer - Mark Voit, Sebastian Bloder, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Stefan Lampeter, Florian Habersatter, Simon Erlacher, Jeremias Matzer, Oliver Fladerer



Trainer: Christian Gerlitz Bericht Florian Kober

