USC Schäffern gewinnt gegen USV Stubenberg - 10 Tore Festival am Freitagabend

Details Samstag, 13. Mai 2023 12:41

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg blieb gegen USC RB Schäffern chancenlos und kassierte eine herbe 3:7-Klatsche. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich USC Schäffern als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von USV Stubenberg ausgegangen.

Blitzstart durch "Albi" Valentincic

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Schäffern bereits in Front. Albert Valentincic markierte in der dritten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Gastgeber nicht, denn schon in der achten Minute schoss Jan Hofer per Anstauber den Ausgleichstreffer für Stubenberg. Das waren dann tatsächlich scjon einmal turbulente Startminuten. Beide Teams kamen in den folgenden Minuten zu weiteren tollen Offensivaktionen.

Raphael Franz Hammer ließ sich in der 20. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für USC RB Schäffern.

Hammer Raphi nach Traumkombination über Atti und Lovre Philipp Wiedner, Ticker-Reporter

Lovre Petrovic per Kopf (33.) und Attila Csiszar per Schuss ins Kreuzeck (40.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von USC Schäffern. Das überzeugende Auftreten von Schäffern fand Ausdruck in einer klaren 4:1 Halbzeitführung.

Bei 5:3 kam noch einmal Spannung auf

Mit dem 5:1 per Freistoss durch Csiszar schien die Partie bereits in der 49. Minute mit USC RB Schäffern einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem Treffer zum 2:5 in der 55. Minute machte Hofer zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu USC Schäffern betrug nun drei Tore.

Stefan Holzerbauer beförderte das Leder zum 3:5 von USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg über die Linie (71.). Da waren es dann "nur" noch drei Tore.

Das 6:3 für Schäffern stellte Petrovic sicher. In der 77. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie.

Lovre nach super Lochpass von Albi Philipp Wiedner, Ticker-Reporter

In der 89. Minute legte USC Schäffern zum 7:3 durch Benjamin Höfler nach.

Forrest lauf! Benji gewinnt den Ball am eigenen Sechzehner und überläuft 11 Gegenspieler und netzt souverän ein! Wahnsinns Treffer Philipp Wiedner, Ticker-Reporter

Letztlich feierte Schäffern gegen USV Stubenberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams

Beim USC RB Schäffern präsentierte sich die Abwehr angesichts 48 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (52). Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert USC Schäffern im unteren Mittelfeld des Tableaus. Die letzten Resultate von Schäffern konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Niederlag behält Stubenberg den fünften Tabellenplatz bei. Der aktuelle Negativtrend hält jedoch an, mittlerweile kassierten die Gäste die dritte Pleite am Stück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

USC RB Schäffern tritt am Freitag, den 19.05.2023, um 19:00 Uhr, bei SV Teubl St. Johann/Haide an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg USK Raiffeisen Puch bei Weiz.

Gebietsliga Ost: USC RB Schäffern – USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, 7:3 (4:1)

89 Benjamin Hoefler 7:3

77 Lovre Petrovic 6:3

71 Stefan Holzerbauer 5:3

55 Jan Hofer 5:2

49 Attila Csiszar 5:1

40 Attila Csiszar 4:1

33 Lovre Petrovic 3:1

20 Raphael Franz Hammer 2:1

8 Jan Hofer 1:1

3 Albert Valentincic 1:0

Aufstellungen: USC RB Schäffern: Michael Pfeffer (K), David Lind, Anze Zorc, Daniel Schneider, Lovre Petrovic, Stefan Zingl, Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer, Attila Csiszar, Manuel Treitler



Ersatzspieler: Stefan Schneider, DI Benjamin Höfler , BSc, Marcel Anton Dorner, Patrick Wieser, Marco Pürrer, Gregor Pammer



Trainer: Dietmar Zingl

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Matteo-Maximilian Deutsch, Jan Hofer, Stefan Holzerbauer (K), Christoph Wilhelm, Markus Sittsam, Peter Gyepes, Daniel Brunner, Lukas Jandl, Andreas Hofer, Mathias Grabner, Christopher Groszschädl



Ersatzspieler: Tobias Becker-Tonnerer, Johannes Stachl, Nico Gruber, Lukas Holzerbauer, Philipp Schmallegger



Trainer: BSc Mario Schöberl , BEd

