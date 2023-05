Fuchsbichler ist viermal zur Stelle - St.Kathrein siegt in 10 Tore Spiel

Details Samstag, 13. Mai 2023 19:05

Der USV St.Kathrein/Offenegg gewann das Samstagsspiel gegen den SV St.Johann/Haide mit 6:4. USV St. Kathrein erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier in einem wahrhaftig spektakulärem Spiel. Im Hinspiel hatte der Gastgeber die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Sechs Tore in der ersten Hälfte

Die erste gute Chance hatten die Gäste, jedoch führte die Heimmannschaft nach einer guten Viertelstunde mit 2:0. Ein Doppelpack brachte St. Kathrein in diese komfortable Position: Daniel Fuchsbichler war gleich zweimal zur Stelle (8./16.). Nach einer guten halben Stunde stand es dann 2:2. Auch Michael Polzhofer schlug doppelt zu und glich damit für St. Johann/Haide aus (26./32.). Beide Tore waren verwandelte Elfmeter.

Tor, Toor, Tooor für SV Teubl St. Johann/Haide zum 2:2 wieder halbhoch und scharf ins linke Eck, Tormann Schweighofer errät zum zweiten Mal die Ecke, ist jedoch ohne Chance Fabian Kernbichler, Ticker-Reporter

Innerhalb weniger Minuten trafen Fuchsbichler (38.) und Daniel Rigler (40.). Damit bewies der USV St.Kathrein nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Mit der Führung 4:2 für USV St. Kathrein ging es in die Halbzeitpause.

Fröhlich ging es weiter am Tag der offenen Tür

Mit dem 5:2 durch Fabian Josef Neuhold schien die Partie bereits in der 52. Minute mit St. Kathrein einen sicheren Sieger zu haben. Thomas Bruckner verkürzte für St. Johann in der 62. Minute auf 3:5. Das 4:5 des Gasts bejubelte Paul Sommer (70.).Was war denn hier los? Sollte das Spiel noch einmal kippen?

Tor, Toor, Tooor für USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. zum 6:4 zum vierten Mal Fuchsbichler Fabian Kernbichler, Ticker-Reporter

Mit dem 6:4 sicherte Fuchsbichler dem USV St.Kathrein nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen vierten Tagestreffer (86.). Schließlich sprang für USV St. Kathrein gegen SV Teubl St. Johann/Haide ein Dreier heraus, als Schiedsrichter Najeep die Partie nach 92 Minuten beendete.

So steht es um die beiden Teams

St. Kathrein hat nach dem souveränen Erfolg über St. Johann/Haide weiter die vierte Tabellenposition inne. Offensiv kann dem USV St.Kathrein in der Gebietsliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 54 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. In den letzten fünf Partien rief man konsequent die Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet St. Johann den zehnten Rang des Klassements. In der Verteidigung vom SV Johann/Haide stimmt es in dieser Serie nicht : 58 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. St.Johann/Haide musste sich 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. St. Johann hat insgesamt acht Siege und ein Unentschieden vorzuweisen. Der SV Teubl St. Johann/Haide baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am 17.05.2023 empfängt USV St. Kathrein/Off. in der nächsten Partie SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf. St. Johann/Haide hat nächste Woche USC RB Schäffern zu Gast.

Gebietsliga Ost: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. – SV Teubl St. Johann/Haide, 6:4 (4:2)

86 Daniel Fuchsbichler 6:4

70 Paul Sommer 5:4

62 Thomas Bruckner 5:3

52 Fabian Josef Neuhold 5:2

40 Daniel Rigler 4:2

38 Daniel Fuchsbichler 3:2

32 Michael Polzhofer 2:2

26 Michael Polzhofer 2:1

16 Daniel Fuchsbichler 2:0

8 Daniel Fuchsbichler 1:0

Startaufstellungen: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Christoph Schweiger (K), Manuel Rigler, Lukas Kreimer, Florian Schwaiger - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler, Nico Marcel Sallegger, Markus Walcher, Philipp Kreimer - Daniel Fuchsbichler



Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Alexander Lackner, Rene Lipp, Philipp Pretterhofer, Florian Brandtner, Gernot Erich Buchgraber



Trainer: Franz Czadil

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Kevin Gremsl, Thomas Bruckner, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Alexander Christian Kernbichler, Paul Sommer, Raphael Ernst (K), Thomas Handler



Ersatzspieler: Christoph Goger, Thomas Reisinger, Manuel Allmer, Sven Bauer, Marcel Gmeiner, Marcel Mogg



Trainer: Ewald Frey Bericht Florian Kober

