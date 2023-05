Ausgleichstreffer in letzter Sekunde-acht Tore in einer rassigen Partie

Details Sonntag, 14. Mai 2023 19:27

Im Spiel von SU Naintsch gegen UFC St. Jakob gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Der vermeintlich leichte Gegner war SU Schotterwerke Christandl Naintsch mitnichten. Naintsch kam gegen St. Jakob zu einem achtbaren Remis. UFC St. Jakob im Walde hatte im Hinspiel in der Hinrunde an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:1 durchgesetzt.

Turbulente erste 20 Minuten

Nachdem man einen Freistoss in guter Position nicht verwerten konnte, ging das Gästeteam von Trainer Jürgen Horn dann doch in Führung. Christopher Schabereiter machte in der zwölften Minute das 1:0 der Gäste perfekt. Die Führung des Gastgebers hielt jedoch nur ganze acht Minuten. Für das erste Tor von SU Naintsch war Mario Kreimer verantwortlich, der in der 20. Minute das 1:1 besorgte. Praktisch im Gegenzug markierte Nikola Trstenjak mit einem gezielten Weitschuss ins Kreuzeck in der 21. Minute die erneute Gästeführung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der UFC mit einer Führung in die Kabine ging.

Die Schlussphase hatte es dann in sich

Christoph Baumegger schoss für Naintsch in der 51. Minute das zweite Tor - somit stand es hier 2:2. Der Treffer zum 3:2 sicherte St. Jakob nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schabereiter in diesem Spiel (76.).

Traumtor mit dem Außenrist von 20m Kreisligaticker, Ticker-Reporter

Somit führte der Gast erneut in dieser Partie. Die SU Naintsch zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Bernd Kreimer (77.) und Baumegger (90.) mit ihren Treffern das Spiel. Die Partie war nun echt umkämpft und auch hitzig. Die Folge daraus:In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter Alexander Schäfer noch Miroslav Baksaj von UFC St. Jakob mit Gelb-Rot vom Platz.

Absoluter Wahnsinn hier in Naintsch!!! Kreisligaticker, Ticker-Reporter

Aber das war noch nicht der letzte Akt in diesem Spiel. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte David Friesenbichler mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 93. Minute, der das 4:4 herbeiführte. Nach 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter ein Spiel ab, das voller Emotionen war, acht Tore, einen Platzverweis und neun gelbe Karten vorzuweisen hatte. Letztlich gingen SU Naintsch und UFC St Jakob mit jeweils einem Punkt auseinander.

So steht es um beide Vereine

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Naintsch rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Sechs Siege, zwei Remis und 14 Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Das Remis brachte St. Jakob in der Tabelle voran. UFC St. Jakob im Walde liegt nun auf Rang fünf. UFC St. Jakob/W. verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Zueltzt stocjte der Motor ein wenig: Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei St. Jakobb noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Nächster Prüfstein für SU Schotterwerke Christandl Naintsch ist UFC Schönegg (Freitag, 19:00 Uhr). UFC St. Jakob im Walde misst sich am selben Tag mit USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. (19:30 Uhr).

Gebietsliga Ost: SU Schotterwerke Christandl Naintsch – UFC St. Jakob im Walde, 4:4 (1:2)

93 David Friesenbichler 4:4

90 Christoph Baumegger 4:3

77 Bernd Kreimer 3:3

76 Christopher Schabereiter 2:3

51 Christoph Baumegger 2:2

21 Nikola Trstenjak 1:2

20 Mario Kreimer 1:1

12 Christopher Schabereiter 0:1

Aufstellungen: SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Marco Mauerhofer - Stefan Nistelberger, Paul Sallegger, Werner Hasenhütl, Markus Wiesenhofer, Manuel Glössl - Ing. Markus Paier, Niklas Zink, Michael Hack, Mario Kreimer , BA (K) - Christoph Baumegger



Ersatzspieler: Markus Kulmer, Stefan Wetzelhütter, Bernd Kreimer, Niklas Kulmer, Manfred Dunst, Paul Ederer



Trainer: David Katzer

St. Jakob/W.: Valentin Gletthofer - Lukas Königshofer, Marcell Wallner, Stefan Arzberger - Patrick Eichtinger, David Friesenbichler, Manuel Doppelreiter, Thomas Arzberger (K), Miroslav Baksaj - Christopher Schabereiter, Nikola Trstenjak



Ersatzspieler: Sebastian Johannes Königshofer, Markus Eichtinger, Gerald Pretterhofer



Trainer: Jürgen Horn Bericht Florian Kober

