Puch holt zweiten Saisonsieg

USK Raiffeisen Puch bei Weiz und USV Mitterdorf an der Raab boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Mit breiter Brust war Mitterdorf zum Duell mit USK Puch bei Weiz angetreten – der Spielverlauf ließ bei USV Mitterdorf jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften im Herbst mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen. Der letzte Sieg vom USK Puch datiert auf den 26.März, dies war der bisher einzige volle Punktgewinn in der gesamten Saison.

Hier jubelte der SV Puch Ende März über den ersten Sieg, heute gelang der zweite Dreier in der laufenden Saison!

Zur Halbzeit führte Puch

Das Spiel hatte seinen ersten Höhepunkt, den man auch so erwarten konnte. Das 1:0 von USV Mitterdorf an der Raab stellte Oliver Leitgeb sicher (14.), dies mit einem gefühlvollen Treffer in die lange Ecke.

Christian Schlemmer schoss für Puch bei Weiz in der 32. Minute das erste Tor nach einem Foulspiel.

Den fälligen Freistoß aus 18 Metern verwandelt Christian Schlemmer souverän Alex, Ticker-Reporter

In der Folge hatte der Favorit eine weitere große Gelegenheit, als Puch den Ball mit vereinten Kräften blockte. Kurz vor dem Seitenwechsel legten die Gastgeber das 2:1 nach (43.).

Unstimmigkeit im Mittelfeld von Mitterdorf. Ein langer Ball, Martin Tödling läuft alleine aufs Tor zu und schießt dem Goalie den Ball durch die Beine Alex, Ticker-Reporter

Das Schlusslicht nahm die überraschende knappe Führung mit in die Kabine.

Nach 90 Minuten war der Heimsieg fixiert

Die Partie wurde wieder angepfiffen. Mitterdorf glich nur wenig später für aus (49.). Was war passiert? Schnell ausgeführter Einwurf von Mario Scherkl und die anschließende Flanke von Fabio Samer wehrte der Verteidiger mit der Hand ab. Den fälligen Elfer verwandelte Oliver Leitgeb - sein zweiter Treffer an diesem Tag.

Christoph Fuchs stellte die Weichen für USK Raiffeisen Puch bei Weiz auf Sieg, als er in Minute 56 mit dem 3:2 zur Stelle war.

Ungefährlich flache Flanke von der Eckfahne, weder der Goalie, noch der Verteidiger gehen zum Ball und der Joker Christoph Fuchs sagt Danke Alex, Ticker-Reporter

Nun hatten beide Teams noch zahlreiche Chancen. Kurz vor Schluss traf Puch die Latte. Die allerletze Chance im Spiel hatte dann Mitterdorf;

Riesenchance auf den Ausgleich. Nach Traumpass von Proksch steht Schellnegger eigentlich alleine vorm Tor, aber er nimmt sich die Kugel schlecht mit. Alex, Ticker-Reporter

Schließlich holte USK Puch bei Weiz gegen Mitterdorf drei Punkte und feierte einen 3:2-Sieg in einem umkämpften und spannenden Spiel,

So steht es um beide Teams

Mit 67 Gegentreffern hat Puch bei Weiz schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 17 Tore. Das heißt, Puch bei Weiz musste durchschnittlich 3,05 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. USK Puch bei Weiz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, vier Unentschieden und 16 Niederlagen. Endlich konnte man jedoch wieder einmal jubeln.

Mitterdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht der Gast auf den 13. Tabellenplatz. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden hat man eine schwierige Spielzeit hinter sich.

USK Raiffeisen Puch bei Weiz tritt am Samstag, den 20.05.2023, um 18:00 Uhr, bei USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt USV Mitterdorf/R. SV Union Festenburg.

Gebietsliga Ost: USK Raiffeisen Puch bei Weiz – USV Mitterdorf an der Raab, 3:2 (2:1)

56 Christoph Fuchs 3:2

49 Oliver Leitgeb 2:2

43 Martin Toedling 2:1

32 Christian Schlemmer 1:1

14 Oliver Leitgeb 0:1

Startaufstellungen: Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K), Martin Tödling - Stefan Zisser, Stefan Franz Haider, Heinz Peter Posch, Marcel Polzhofer, Markus Hutter - Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Michael Schlemmer, Patrick Reiter, Christoph Fuchs, Manuel Thomas Rock



Trainer: Thomas Gruber

Mitterdorf/R.: Markus Staudacher - Stefan Ederer - Muhammed Sanli, Fabio Samer, Paul Proksch, Mario Scherkl, Oliver Leitgeb, Mario Zierler - Paul Lankmair, Andrew Ighoohwo Ucho, Vincent Walter (K)



Ersatzspieler: David Friess, Lukas Macher, Michael Schellnegger , BSc, Marcel Stampler, Alexander Feiertag



Trainer: Josef Stachel Bericht Florian Kober

