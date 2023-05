Schönegg biegt Naintsch erst in der Nachspielzeit endgültig

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:31

Bei UFC Schönegg gab es für SU Schotterwerke Christandl Naintsch letztlich nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:2. Das Spiel war jedoch offen, hatte unterschiedliche Phasen und bot gute Unterhaltung. Die Entscheidung fiel erst in der 92.Minute. Im Hinspiel im Herbst hatte UFC Schönegg keinerlei Probleme mit SU Naintsch gehabt und einen 5:2-Erfolg verbucht.

Das Team von Trainer Emmanuel Atangana zeigte am Freitag eine starke Leistung

Beide Teams beginnen flott

Die Zuschauer sahen einen flotten Beginn - beide Teams setzten auf die Offensive.

Sehr sehr hektischer Beginn mit insgesamt schon sechs Eckbälle( drei auf jeder Seite) bei zwei war Naintsch schon knapp am Tor. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Tobias Bauernhofer machte in der 22. Minute das 1:0 von Schönegg perfekt. Nach herrlich scharfer Hereingabe von Berghofer beförderte Bauernhofer das Leder aus kurzer Distanz über die Linie zur Führung. Nun versuchte der Gastgeber das Spiel zun kontrollieren. In der Anfangsphase waren die Naintscher einem Tor näher, nach 22 Minuten ging dann allerdings Schönegg in Führung. Ende erster Halbzeit hatten sie auch noch die Top Möglichkeit auf einen weiteren Treffer, als die Gäste auf der Linie für den geschlagenen Keeper Mauerhofer retteten.Die Pausenführung des Gastgebers fiel knapp aus.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Wie in Hälfte eins beginnt auch die zweite sehr hektisch mit schnell wechselnden Aktionen. Auch weil Naintsch alles hoch und weit spielt, quasi ohne Mittelfeld. Schönegg versucht es weiter über die spielerische Linie, im Moment kommen sie aber nicht entscheidend in den Strafraum. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Nun drängte Naintsch in der Schlussphase voll auf den Ausgleich. Dieser fiel jedoch nicht mehr, im Gegenteil: Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mario Berghofer für einen Treffer sorgte (93.).

Naintsch hatte bei einem Eckball alles vorne, Berghofer bekommt in der eigenen Hälfte den Ball läuft allen davon und schiebt das Leder am Tormann vorbei ins Tor. Sehr überlegt gemacht, er macht damit in dieser Partie den Deckel drauf. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Zum Schluss feierte UFC Schönegg einen dreifachen Punktgewinn gegen Naintsch nach einem abwechslungsreichen Spiel.

So steht es um die beiden Teams

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Schönegg auf den fünften Rang kletterte. Zehn Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat UFC Schönegg derzeit auf dem Konto.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und SU Schotterwerke Christandl Naintsch rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Wo bei SU Naintsch der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 31 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Schönegg tritt kommenden Freitag, um 18:30 Uhr, bei USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. an. Einen Tag später empfängt SU Naintsch USV Holzbau-Shop Kaindorf.

Gebietsliga Ost: UFC Schönegg – SU Schotterwerke Christandl Naintsch, 2:0 (1:0)

93 Mario Berghofer 2:0

22 Tobias Bauernhofer 1:0

Aufstellungen: Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Johannes Posch, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Philipp Kielnhofer, Michael Lebenbauer, Markus Dornhofer, Mario Berghofer, Christoph Kielnhofer (K)



Ersatzspieler: Fabian Halper, Michael Seemann, Patrick Kielnhofer



Trainer: Emmanuel Atangana

SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Marco Mauerhofer - Lukas Kreimer, Stefan Nistelberger, Paul Sallegger, Werner Hasenhütl, Manuel Glössl - Niklas Zink, Michael Hack, Mario Kreimer , BA (K) - Christoph Baumegger, Manfred Dunst



Ersatzspieler: Ing. Markus Paier, Stefan Wetzelhütter, Bernd Kreimer, Carmine Saporito, Niklas Kulmer, Paul Ederer



Trainer: David Katzer Bericht Florian Kober

