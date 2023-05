SC St. Ruprecht schlägt vorne eiskalt zu - 4:0 im Spitzenspiel - vier Torschützen

Details Samstag, 20. Mai 2023 20:32

Mit USV Holzbau-Shop Kaindorf und SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab trafen sich am Freitagabend zwei Topteams. Für USV Kaindorf schien der SC St. Ruprecht in der zweiten Halbzeit aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. St. Ruprecht zündete ein Feuwerwerk und feierte gegen Kaindorf einen klaren Erfolg. Im Hinspiel im Herbst hatte der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Torlos ging es in die Pause

Beide Teams neutralisierten sich zunächst und so kam die Heimmannschaft erst nach einer halben Stunde zur ersten Torgelegenheit.

Erster guter Abschluss, aber der Ruprechter Schlussmann Goldgruberohne Schwierigkeiten zur Stelle luki1543, Ticker-Reporter

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen als Schiedsrichter Schlegl nach einer an Höhepunkten eher durchschnittlichen Partie zum Kabinengang bat. In der zweiten Hälfte sollte es dann ein hochklassiges Spiel werden.

In der zweiten Halbzeit brachen dann die Dämme

Mit Wiederbeginn machte der Gast dann Nägel mit Köpfen. Sebastian Bloder trug sich in der 47. Spielminute nach einem Stanglpass in die Torschützenliste ein und St.Ruprecht führte mit 1:0. Kaindorf machte nun auf und kam zu guten Gelegenheiten. In der Folge traf St.Ruprecht die Latte. Es ging flott hin und her.

Florian Derler mit einem Solo Lauf der Extraklasse Abschluss knapp am Tor vorbei luki1543, Ticker-Reporter

Mark Voit schoss die Kugel flach zum 2:0 für SC St. Ruprecht/Raab nach einem Konter über die Linie (74.). Daniel Schlemmer baute den Vorsprung des Gasts mit einem Distanzschuss in der 83. Minute auf 3:0 aus. Damit war die Vorentscheidung gefallen. In der 87. Minute legte Florian Habersatter, gerade erst eingewechselt, zum 4:0 zugunsten von St. Ruprecht nach. Das war der Endstand in einem Spiel mit einer spektakulären zweiten Hälfte.

Am Ende verbuchte SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab gegen USV Holzbau-Shop Kaindorf einen mehr als deutlichen Sieg.

So steht es um die beiden Teams

USV Kaindorf/H. hat auch nach der Niederlage die dritte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Kaindorf bisher 14 Siege, fünf Remis und vier Niederlagen.

Trotz des Sieges bleibt SC St. Ruprecht auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 79 Treffern stellt St. Ruprecht den besten Angriff der Gebietsliga Ost. Nur dreimal gab man sich bisher geschlagen. Zwölf Spiele währt bereits die Serie, in der die Mannschaft ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für USV Holzbau-Shop Kaindorf ist SU Schotterwerke Christandl Naintsch (Samstag, 16:00 Uhr). St. Ruprecht misst sich am selben Tag mit USV KAGER Bau Grafendorf (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Christian Gerlitz - Trainer St.Ruprecht

"Das war ein richtig gutes Spiel. Was meine Mannschaft momentan abliefert, ist richtig beeindruckend. So kommt es nächste Woche zu einem echten Spitzenspiel in Grafendorf. Wir sind voller Energie!"

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 0:4 (0:0)

87 Florian Habersatter 0:4

83 Daniel Schlemmer 0:3

74 Mark Voit 0:2

47 Sebastian Bloder 0:1

Aufstellungen: USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Gergö Hahn, Gerhard Schreiner, Balint Gecse, Sead Ismajli, Andreas Schweighofer, Mohammad Azim Hazara, Karoly Bogyo, Patrick Kaiser , MA (K), Antonius Auner, Patrik Richardo Novak



Ersatzspieler: Dominik Loidl, Lukas Lederer, Domenik Prenrecaj, Daniel Wilfing, Kevin Letonja, Benjamin Prenrecaj



Trainer: Peter Hofer

St. Ruprecht/R.: Daniel Goldgruber - Mario Herbert Rosenfelder, Florian Derler, Xhoi Zhupani, Florian Krenn (K) - Marco Rosenberger, Fabian Harrer, Daniel Schlemmer - Mark Voit, Sebastian Bloder, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Markus Meier, Matthias Leiner , BSc, Florian Habersatter, Alexander Mauthner, Rene Maitz, Oliver Fladerer



Trainer: Christian Gerlitz Bericht Florian Kober, Foto Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei