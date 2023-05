Lehrstunde für USK Puch in Stubenberg - Puch steht als Absteiger fest

Details Sonntag, 21. Mai 2023 15:42

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg erteilte USK Raiffeisen Puch bei Weiz eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für USV Stubenberg. Damit wurde Stubenberg der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel im Herbst waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Platzverweis nach 13 Minuten

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg! Bereits nach 13 Minuten schickte Schiedsrichter Vukota den Stubenberger Lukas Holzerbauer nach Torraub zum Duschen.

ob diese rote Karte Auswirkung aufs Spiel hat, bleibt abzuwarten. Es gab von Stubenberger Seite aber keine großen Reklamationen, so gesehen geht die rote Karte in Ordnung MarcoDerler, Ticker-Reporter

Stefan Holzerbauer war es, der vor 90 Zuschauern für den Gastgeber den Führungstreffer besorgte (27.). Komfortabel war die Pausenführung von USV Stubenberg nicht, aber immerhin ging Stubenberg mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Bei Puch wirds in der Halbzeit wohl lauter werden. Die Leistung ist nicht der letzten gezeigten Leistung entsprechend MarcoDerler, Ticker-Reporter

In der zweiten Halbzeit überrollt der Gastgeber in Unterzahl das Schlusslicht

Monsterchance - Schmallegger mit kranker Fußabwehr, das hätte der Ausgleich sein müssen MarcoDerler, Ticker-Reporter

Peter Gyepes trug sich in der 54. Spielminute in die Torschützenliste ein - er umkurvte Höfler und schob cool ein. Für das 3:0 von USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg sorgte Jan Hofer, der in Minute 65 mit einem Weitschuss zur Stelle war. In der 72. Minute legte Johannes Stachl nach einem Konter zum 4:0 zugunsten von USV Stubenberg nach.

Andreas Hofer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Stubenberg (83.) zum 5:0 Endstand. In Unterzahl spielen zu müssen stellte für den USV Stubenberg offensichtlich nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte USK Puch bei Weiz eindrucksvoll mit 5:0.

So steht es um die beiden Teams

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der USV Stubenberg auf den fünften Rang kletterte. Stubenberg verbuchte insgesamt zehn Siege, fünf Remis und acht Niederlagen.

Mit 72 Gegentreffern hat Puch bei Weiz schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 17 Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 3,13 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der Gast kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 17 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Für USK Raiffeisen Puch bei Weiz sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Das bedeutet kurz gesagt: Puch ist abgestiegen und wird in der nächsten Saison eine Klasse tiefer wieder starken.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg zu SV Union Festenburg, tags zuvor begrüßt USK Puch bei Weiz SV Teubl St. Johann/Haide vor heimischer Kulisse.

Gebietsliga Ost: USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 5:0 (1:0)

83 Andreas Hofer 5:0

72 Johannes Stachl 4:0

65 Jan Hofer 3:0

54 Peter Gyepes 2:0

27 Stefan Holzerbauer 1:0

Startaufstellungen: USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger (K), Balazs Czafit, Jan Hofer, Philipp Meister, Stefan Holzerbauer, Markus Sittsam, Peter Gyepes, Daniel Brunner, Lukas Jandl, Nico Gruber, Lukas Holzerbauer



Ersatzspieler: Johannes Stachl, Andreas Hofer, Simon Breitenbrunner, Mathias Grabner, Matteo-Maximilian Deutsch



Trainer: BSc Mario Schöberl , BEd

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K), Martin Tödling - Armin Tödling, Stefan Zisser, Heinz Peter Posch, Marcel Polzhofer, Markus Hutter - Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Michael Schlemmer, Stefan Franz Haider, Patrick Reiter, Christoph Fuchs, Christoph Jaritz, Michael Karl Wohlmuth



Trainer: Thomas Gruber Bericht Florian Kober

