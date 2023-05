Hattrick von Petrovic beschert USC Schäffern den dritten Sieg in Folge

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:13

UFC St. Jakob/Walde blieb gegen USC Schäffern chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Schäffern erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das enge Hinspiel im Herbst hatte St. Jakob durch ein 2:1 siegreich gestaltet. Am Samstag verlief es dann aber ganz anders.

Nach der ersten Halbzeit stand es 2:1 für die Heimmannschaft

Das erste Tor des Spiels ging an die Gäste. Allerdings gelang dies nur mithilfe von USC RB Schäffern, denn Unglücksrabe Manuel Treitler beförderte den Ball ins eigene Netz (26.). Das 1:1 von USC Schäffern stellte Attila Csiszar sicher (36.). Der Ball rollte entlang der Linie und springt von der Stange vor den Fuß des Schützen, der nur mehr ins leere Tor einschieben musste.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Nöst fiel das zweite Tor für die Gastgeber.

Tor, Toor, Tooor für USC RB Schäffern zum 2:1 Torschütze Nr.12 Petrovic: Schäffern spielt einen schneller Konter von hinten raus, kann bereits an der Mittellinie eine Überzahl herstellen und den letzten Mann überspielen, Torwart Pfleger kann den Querpass zwar nochmal abfälschen, damit das Tor aber nicht verhindern, da die Petrovic wieder an den Ball kommt und einschießen kann Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Ein Tor mehr auf Seiten der Heimmannschaft machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Petrovic mit Hattrick

Lovre Petrovic erhöhte in der 64.Minute mit einem Weitschuss aus der Perspektive von Schäffern auf 3:1. Sein drittes Tor in Folge erzielte Petrovic nur drei Minuten später:

Tor, Toor, Tooor für USC RB Schäffern zum 4:1 Torschütze Nr.12 Petrovic: Der Torwart kann einen guten Schuss seitlich Richtung Cornerfahne abwehren, der Schäfferner Flügelspieler kann den Ball aber nochmal aufs lange Eck zirkeln, wo Petrovic volley einschießen kann Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Den Vorsprung von USC RB Schäffern ließ Patrick Wieser aus kurzer Distanz in der 90. Minute anwachsen. Das war dann auch der 5:1 Endstand. Letztlich feierte USC Schäffern gegen UFC St. Jakob im Walde nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams

Schäffern machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem fünften Platz. Die letzten Resultate von USC RB Schäffern konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Gegen Ende der Spielzeit weiß UFC St. Jakob/Walde die Abstiegsränge hinter sich. Man verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur einen Punkt ein.

USC Schäffern tritt am kommenden Samstag bei UFC Schönegg an, UFC St. Jakob im Walde empfängt am selben Tag USK Raiffeisen Puch bei Weiz.

Gebietsliga Ost: USC RB Schäffern – UFC St. Jakob im Walde, 5:1 (2:1)

90 Patrick Wieser 5:1

67 Lovre Petrovic 4:1

64 Lovre Petrovic 3:1

47 Lovre Petrovic 2:1

36 Attila Csiszar 1:1

26 Eigentor durch Manuel Treitler 0:1

Aufstellungen: USC RB Schäffern: Michael Pfeffer (K), Stefan Zingl, Anze Zorc, Daniel Schneider, Marco Pürrer, Lovre Petrovic, Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer, Attila Csiszar, Manuel Treitler



Ersatzspieler: Stefan Schneider, David Lind, Marcel Anton Dorner, Patrick Wieser, Gregor Pammer, Kevin Heißenberger



Trainer: Dietmar Zingl

St. Jakob/W.: Maximilian Pfleger - Lukas Königshofer, Marcell Wallner, Stefan Arzberger - Christopher Schabereiter, Patrick Eichtinger, David Friesenbichler, Manuel Doppelreiter, Thomas Arzberger (K) - Nikola Trstenjak, Miroslav Baksaj



Ersatzspieler: Sebastian Payerhofer, Valentin Gletthofer, Marcel Arzberger, Sebastian Johannes Königshofer, Markus Eichtinger, Gerald Pretterhofer



Trainer: Jürgen Horn Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei