Schönegg holt sich 0:4 Packung ab - alle Tore in der zweiten Hälfte

UFC Schönegg blieb gegen USC Schäffern chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Schäffern ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schönegg einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften egalisiert und 2:2 remis gespielt.

Viele Chancen - keine Tore in der ersten Halbzeit

In der erste halben Stunde sah man ein sehr ausgeglichenes Spiel. Beide Teams setzten auf die Offensive und kamen zu einigen Torgelegenheiten.

Pöttler über links, wieder geht der Ball knapp an der rechten Stange vorbei. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Das war eine der Großchancen der Heimmannschaft. In der Folge hatte dann Schäffern zwei große Möglichkeiten vor der Pause.

Schäffern nutzt einen zu kurzen Abschlag vom Verteidiger. Pürrer Schuss geht an die Außenstange. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Der Unparteiische Roland Smolej setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende und die Teams gingen mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen.

Wiederbeginn mit einem Lattenknaller, dann wurde es für die Gäste eindeutig

Freistoß für Schönegg aus doch größerer Entfernung, Pöttler setzt ihn an die Querlatte. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Patrick Wieser trug sich in der 56. Spielminute in die Torschützenliste ein. USC RB Schäffern baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus.

Unglücksrabe David Janser beförderte den Ball in der 61. Minute ins eigene Netz und erhöhte nach einer unglücklichen Grätsche damit die Führung der Gäste auf 2:0. Lovre Petrovic schraubte das Ergebnis aus kurzer Distanz in der 70. Minute mit dem 3:0 für USC Schäffern in die Höhe.

Raphael Franz Hammer stellte schließlich in der 87. Minute mit einem Distanzschuss den 4:0-Sieg für Schäffern sicher. Letzten Endes holte USC RB Schäffern gegen UFC Schönegg drei Zähler, dies nach einer beeindruckenden zweiten Häfte dieser Partie.

So steht es um die beiden Teams

Schönegg verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

USC Schäffern kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Schäffern setzte sich mit diesem Sieg von UFC Schönegg ab und belegt nun mit 39 Punkten den fünften Rang, während das Heimteam weiterhin 34 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Während Schönegg am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) bei USK Raiffeisen Puch bei Weiz gastiert, duelliert sich USC RB Schäffern zeitgleich mit USV Holzbau-Shop Kaindorf.

Gebietsliga Ost: UFC Schönegg – USC RB Schäffern, 0:4 (0:0)

87 Raphael Franz Hammer 0:4

70 Lovre Petrovic 0:3

61 Eigentor durch David Janser 0:2

56 Patrick Wieser 0:1

Startaufstellungen: Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Manuel Pöttler, Marcell Matzer, Michael Lebenbauer, Mario Berghofer, Christoph Kielnhofer (K), Michael Seemann, Patrick Kielnhofer



Ersatzspieler: Andre Danko, Philipp Kielnhofer, Matias Kielnhofer



Trainer: Emmanuel Atangana

USC RB Schäffern: Stefan Schneider, David Lind, Anze Zorc, Daniel Schneider (K), Marcel Anton Dorner, Marco Pürrer, Lovre Petrovic, Stefan Zingl, Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer



Ersatzspieler: Christoph Hintergräber, Kevin Heißenberger, Patrick Wieser, Gregor Pammer, Daniel Gremsl, Lukas Pauschenwein



Trainer: Dietmar Zingl Bericht Florian Kober

