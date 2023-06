USK Puch bei Weiz wacht erst nach dem Rückstand auf, gewinnt und steigt ab

Details Sonntag, 11. Juni 2023 21:12

Nach formidablem Beginn und daraus resultierender hoher Führung gab UFC Schönegg das Spiel unerwartet noch komplett aus der Hand und musste sich zum Schluss gar mit 3:4 geschlagen geben. Gegen USK Raiffeisen Puch bei Weiz setzte es für Schönegg eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel war eine Demonstration von UFC Schönegg gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte. Trotz der Niederlage steigt Puch ab, das stand schon vor der Partie fest.

In den letzten Wochen punktete der Absteiger plötzlich - es war zu spät, man muss den Weg in die 1.Klasse antreten

Schönegg führt zur Pause mit 3:0 und hatte zahlreiche Chancen für eine höhere Führung

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung.

Tor, Toor, Tooor für UFC Schönegg zum 0:1Manuel Pöttler verwerdet den Strafstoß im Nachschuss.Tormann konnte den ersten Ball noch kurz abwehren. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Michael Lebenbauer erhöhte für Schönegg auf 2:0 (25.). UFC Schönegg baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus.

Super Vorarbeit von Feiner, er dribbelt sich in den Strafraum, hat Zeit zum Aufschauen und spielt den Ball perfekt auf den einlaufenden Lebenbauer, der das Leder aus kurzer Distanz über die Line drückt. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Unglücksrabe Heinz Peter Posch beförderte den Ball in der 41. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Schönegg auf 3:0. Das überzeugende Auftreten von UFC Schönegg fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung, den man hatte weitere Chancen und einen Stangenschuss zu verzeichnen

Nach 90 Minuten hatte Schönegg das Spiel verloren

Für das erste Tor von USK Puch bei Weiz war Christoph Fuchs verantwortlich, der in der 56. Minute das 1:3 besorgte. Christian Schlemmer erzielte das 2:3. Fast unglaublich nach der ersten Hälfte dass es hier binnen zwei Minuten zwei Treffer von Puch gab, die es jetzt nochmal wissen wollten. Nach 58 Minuten stand es somit 3:2.

Tor, Toor, Tooor für USK Raiffeisen Puch bei Weiz zum 3:3 Schlemmer Christian macht mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Schönegg kam nicht mehr ins Spiel zurück.

Nächster Eckball.Puch hat das Kommando übernommen. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Christoph Jaritz brachte Puch bei Weiz sogar in Führung (92.). UFC Schönegg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot USK Raiffeisen Puch bei Weiz nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Christoph Jaritz bringt den Ball im Tor unter und dreht diese Partie entgültig.Puch verabschiedet sich mit einer Top Halbzeit und einem Sieg aus der Gebietsliga. Für Schönegg war heute eine Top Halbzeit zu wenig. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Der Saisonrückblick für die beiden Teams

Mit 77 Gegentreffern stellte USK Puch bei Weiz die schlechteste Defensive der Liga. Kaum einmal wurde USK Raiffeisen Puch bei Weiz den eigenen Erwartungen in dieser Saison gerecht. Am Ende wusste Puch bei Weiz den Abstieg nicht zu verhindern. Der Offensive von USK Puch bei Weiz mangelte in dieser Spielzeit an Durchschlagskraft.

Lediglich 25 Tore stehen für Puch bei Weiz zu Buche. Die Saisonausbeute von USK Raiffeisen Puch bei Weiz ist mager: Die Bilanz setzt sich aus vier Erfolgen, vier Remis und 18 Niederlagen zusammen. USK Puch bei Weiz verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man neun Punkte einsammelte. Hätte man nur etwas früher damit begonnen.

Schönegg läuft am Ende der Saison auf Platz acht im unteren Mittelfeld ein. Im Angriff agierte UFC Schönegg im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 42 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Was für Schönegg bleibt, ist eine ziemlich ausgeglichene Saisonbilanz. Zehn Siege und vier Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Vom Glück verfolgt war UFC Schönegg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Jetzt ist erst einmal Pause für die beiden Teams. Puch startet in der 1.Klasse neu durch - Schönegg wird versuchen sich weiter zu stabilisieren.

Gebietsliga Ost: USK Raiffeisen Puch bei Weiz – UFC Schönegg, 4:3 (0:3)

92 Christoph Jaritz 4:3

69 Christian Schlemmer 3:3

57 Christian Schlemmer 2:3

56 Christoph Fuchs 1:3

41 Eigentor durch Heinz Peter Posch 0:3

25 Michael Lebenbauer 0:2

4 Manuel Poettler 0:1

Aufstellungen: Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Heinz Peter Posch, Marcel Polzhofer, Markus Hutter - Michael Karl Wohlmuth, Christoph Fuchs, Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Stefan Zisser, Patrick Reiter, Christoph Jaritz, Julian Pichler



Trainer: Thomas Gruber

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Manuel Pöttler, Michael Lebenbauer, Marcell Matzer, Christoph Kielnhofer (K), Michael Seemann, Mario Berghofer



Ersatzspieler: Philipp Kielnhofer, Patrick Kielnhofer, Matias Kielnhofer



Trainer: Emmanuel Atangana Bericht Florian Kober

