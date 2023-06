Weiz wartet in der Relegation - SCR besiegt auch Mitterdorf

Details Montag, 12. Juni 2023 19:53

Zum Saisonende boten SC St. Ruprecht und USV Mitterdorf den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Mitterdorf erlitt gegen St. Ruprecht erwartungsgemäß eine Niederlage. Aber was heißt das schon in einem Derby vor 600 Zuschauern? Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab hatte mit 5:1 gesiegt.

Riesen Kulisse, Sieg und jetzt geht es in die Relegation gegen Weiz

Die Führung von USV Mitterdorf an der Raab stellte Vincent Walter sicher. Der Angreifer traf vor 600 Zuschauern zum 1:0.

Nach einer scharfen Hereingabe von Scherkl kann der SCR-Keeper nur abklatschen lassen und Vini Walter staubt staubtrocken ab!!! chrisi_20, Ticker-Reporter

Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Wieder einmal Mark Voit beförderte das Leder zum 1:1 von SC St. Ruprecht in die Maschen (52., diesmal per Elfmeter. Daniel Schlemmer stellte die Weichen für die Heimmannschaft mit einem platzierten Schuss in die linke Ecke auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. Voit schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). Binnen fünf Minuten von 0:1 auf 3:1, es zeigte sich die Klasse der Mannschaft von Trainer Christian Gerlitz - diese Mannschaft ist grandios in Form und fightet nun in der Relegation mit dem SC Weiz um den Aufstieg in die Unterliga.

Eine Legende besagt: Als man verzweifelt auf der Suche nach einem geeigneten Namen für das Stadion in Ruprecht war, engagierte man Experten aus allen Herrenländern, die jahrelang Kreativität studiert haben, um einen passenden Stadionnamen zu finden.Und herausgekommen ist: .....APFELKISTEN-ARENA! Weltklasse. chrisi_20, Ticker-Reporter

Paul Proksch traf zum 2:3 zugunsten von USV Mitterdorf/R. (71.). Am Ende behielt St. Ruprecht gegen Mitterdorf die Oberhand in diesem Klasse-Derby vor beeindruckender Kulisse.

Saisonrückblick für die beiden Teams

Der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab bewies in dieser Saison mit dem erreichten zweiten Rang großes Potential. Für den direkten Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Man bestach in dieser Spielzeit mit der treffsichersten Offensive der Gebietsliga Ost und verbuchte insgesamt 84 Treffer. Auch im letzten Saisonspiel hielt St. Ruprecht die Konzentration hoch und markierte noch einmal drei Treffer. Niederlagen hatten für den SC St. Ruprecht im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur dreimal ging das Team punktlos vom Feld. 20-mal holte man die volle Zählerausbeute, dreimal spielte St. Ruprecht unentschieden. SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab lehrt die Gegner schon lange das Fürchten. Zum Saisonabschluss ist SC St. Ruprecht/Raab nun schon seit 15 Spielen ungeschlagen.

Am Ende einer eher mageren Spielzeit erreicht USV Mitterdorf an der Raab Platz 13 und somit zumindest den Klassenerhalt. Man bestätigte den Gesamteindruck der Saison auch im letzten Ligaspiel. Abermals präsentierte sich die Hintermannschaft anfällig. Insgesamt kassierte Mitterdorf/Raab 65 Gegentreffer. Die Saisonbilanz von USV Mitterdorf an der Raab ergibt fünf Siege, fünf Remis und 16 Niederlagen. Dies bedeutet nun auch Relegation - um den Klassenerhalt gegen die Reserve vom FC Almenland.

Gebietsliga Ost: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab – USV Mitterdorf an der Raab, 3:2 (0:1)

71 Paul Proksch 3:2

56 Mark Voit 3:1

54 Daniel Schlemmer 2:1

52 Mark Voit 1:1

44 Vincent Walter 0:1

Aufstellungen: St. Ruprecht/R.: Mateo Mikulcic - Mario Herbert Rosenfelder, Matthias Leiner, Xhoi Zhupani, Florian Krenn (K) - Marco Rosenberger, Fabian Harrer, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer - Mark Voit, Sebastian Bloder



Ersatzspieler: Daniel Goldgruber, Florian Habersatter, Florian Derler, Christian Wolf, Oliver Fladerer, Kevin Steiner



Trainer: Christian Gerlitz

Mitterdorf/R.: Markus Staudacher - Stefan Ederer, Moritz Heuberger, Mario Zierler - Muhammed Sanli, Fabio Samer, Paul Proksch, Oliver Leitgeb - Paul Lankmair, Vincent Walter (K), Mario Scherkl



Ersatzspieler: Sambath Kapfer, David Friess, Michael Schellnegger , Daniel Strobl, Valentin Maria Ziesler



Trainer: Josef Stachel Bericht Florian Kober

