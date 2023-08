Saisonauftaktsieg für SV Hirnsdorf im Derby gegen Kaindorf

Details Samstag, 12. August 2023 00:59

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf zu einem 2:1 vor heimischem Publikum.

Elfmeter nach einer guten Viertelstunde

Bereits nach fünf Minuten traf Matthias Zaff die Stange. Hirnsdorf legte wahrlich offensiv los. Nach zehn Minuten rettete dann aber Heimkeeper Hödl sein Team vor dem Rückstand. Milan Molnar brachte sein Team in der 18. Minute vor 260 Zuschauern in Führung. Dies mit dem ersten Elfmeter der Saison. Hirnsdorf war weiterhin spielbestimmend, jedoch konnte das Gästeteam von Trainer Hofer immer wieder Nadelstiche durch gefährliche Konter setzen.

In den letzten Minuten vor der Pause flachte das Spiel dann ein wenig ab. USV Holzbau-Shop Kaindorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus, da ein Distanzschuss der Gäste ebenso nur ans Aluminium ging. Schließlich schickte der Unparteiische Beshay Minas beide Teams mit der knappen Führung für SV Hirnsdorf in die Kabinen.

Entscheidung nach siebzig Minuten

Kaindorf kombinierte immer wieder gefällig. So auch nach einer guten Stunde, als man jedoch den entscheidenden Pass vorm Tor nicht mehr setzen konnte und so eine gute Chance nicht verwerten konnte.

Matthias Artauf versenkte die Kugel zum 2:0 für Hirnsdorf (70.).

Konter, Eckball ToooooorMatthias Artauf verwertet eiskalt nachdem der Ball vom Eckball an den 16er zurückkam. Daniel Krämer, Ticker-Reporter

Kurz vor Ultimo war noch Karoly Bogyo zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von USV Kaindorf verantwortlich (88.). Nun stand es nur noch 2:1. Jetzt war das Spiel wieder richtig spannend. Nun trat Wallner für Hirnsdorf zu einem weiteren Elfmeter an, den Gästekeeper Gissing jedoch parieren konnte. In der Nachspielzeit hatten beide Teams noch einmal je eine gute Chance um ein Tor zu erzielen. Am Ende verbuchte SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute, gewann das Derby und startete optimal in die neue Saison.

Die zweite Runde für beide Teams

Der Gastgeber tritt am Freitag, den 18.08.2023, um 19:00 Uhr, bei FC Oberes Feistritztal an. Zwei Tage später (17:00 Uhr) empfängt Kaindorf den USC RB Schäffern.

Stimme zum Spiel Moritz Gauster - Kapitän SV Hirnsdorf "Über 90 Minuten waren wir klar spielbestimmend. Einzig die Chancenverwertung war heute nicht überzeugend.

Perfekter Auftakt in die neue Saison, jetzt heißt es auf diesem Sieg aufbauen und mit voller Motivation in die nächsten Runden gehen." Aufstellungen: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster (K), Dominic Kuschetz, Matthias Zaff - Manuel Gruber, Alexander Mauerhofer, Jonas Hödl, Matthias Artauf, Hannes Wallner - Milan Molnar



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Christoph Simon, Jürgen Froschauer, Julian Neuhauser, Emir Reisenhofer, Stefan Schwarz



Trainer: Norbert Eggler

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Gergö Hahn (K), Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Jan Ali Nazari, Mateusz Sebastian Swiader, Benjamin Prenrecaj, Daniel Wilfing, Sakir Neziroski, Kevin Letonja



Ersatzspieler: Tristan Horvath, Matija Petrak, Kay Konrath, Patrick Günther Kernbichler, Tornike Demetrashvili



Trainer: Peter Hofer Bericht Florian Kober Fotos - HSV

