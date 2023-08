USV Albersdorf-Prebuch debütiert in der Gebietsliga und dreht das Spiel

Details Samstag, 12. August 2023 22:02

Gegen USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch holte sich USV St. Lorenzen/Wechsel eine 1:3- Niederlage im Gleisdorfer Vorort ab. Es war dies das Duell der beiden Aufsteiger in die Gebietsliga Ost. Die Gastgeber waren im Sommer nach 39 Jahren in der 1.Klasse in die Gebietsliga aufgestiegen.

Nach einer Viertelstunde führten die Gäste vom Wechsel

Beide Teams begannen bei großer Hitze gleich offensiv, trotzdem gab es in der Anfangsphase keine Torchancen. Kevin Wiedner traf vor 200 Zuschauern nach 13 Minuten zur Führung für USV St. Lorenzen.

Tor, Toor, Tooor für USV St. Lorenzen/W. zum 0:1 Wiedner über rechts und trifft aus größerer Distanz, die erste echte Chance im Spiel bisher Florian Kober, Ticker-Reporter

Die passende Antwort hatte Christian Mayer parat, als er in der 17. Minute zum Ausgleich traf. Die Zuschauer sahen einen super Konter über die linke Seite, Mayer lief alleine in Richtung Tor und schob den Ball lässig ins lange Eck.

Die Zuschauer sehen hier jetzt ein ausgezeichnetes Spiel in der Gebietsliga Florian Kober, Ticker-Reporter

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Simut in der 30. Minute. Simut wurde im Strafraum kurz angespielt, schaute kurz auf und verwandelte diese Chance ganz sicher zur Führung der Albersdorfer. Das Spiel war nun gedreht. In der Endphase vor dem Halbzeitpfiff vergab Bötjös eine hundertprozentige Chance zum 3:1. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der 2:1 Führung für USV Albersdorf-Prebuch.

Nach der Pause dominierte die Heimmanschaft

Die Heimmannschaft führte schließlich das 3:1 herbei (49.). Jetzt machte es der Unglücksrabe von vor der Pause wesentlich besser.

Tor, Toor, Tooor für USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch zum 3:1 Bötjös wird optimal in den Lauf angespielt und der schiebt eiskalt ein Florian Kober, Ticker-Reporter

In der Folge erzielten die Gastgeber noch einige weitere Chancen, zumeist stand jedoch der ausgezeichnete Gästekeeper Stögerer im Weg. Die Gäste kamen nur noch durch Wiedner zu einer tollen Möglichkeit. Sein Kopfball pfiff jedoch an der linken Stange vorbei.

In den 90 Minuten war Albersdorf-Prebuch im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als St. Lorenzen und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein. Beide Teams sind sicherlich eine Bereicherung für die Gebietsliga Ost und zeigten am Samstag eine unterhaltsame Partie auf einem guten Niveau.

So geht es nächste Woche weiter

Am kommenden Samstag trifft USV Albersdorf-Prebuch auf den SV Teubl St. Johann/Haide, USV St. Lorenzen spielt tags darauf gegen den USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg. Man darf gespannt sein.

Stimmen zum Spiel

Trainer Dietmar Prenner

"Mir fehlten heute vier wichtige Spieler. Das soll keine Ausrede sein, wir mussten halt ziemlich umstellen. Es war ein unterhaltsames Spiel und Albersdorf hat verdient gewonnen. Sie waren einfach eine Spur besser, da gibt es nichts zu beschönigen. Wir können trotzdem auf dieser Leistung aufbauen und freuen uns auf die Liga!"

Trainer Erich Klug

"Das war das allererste Gebietsligaspiel für unseren Verein im 40.Jahr. Wir haben es gewonnen- was soll ich sagen? Das ist einfach toll und wir sind stolz auf diese Mannschaft, diese Fans und den Verein. Nach dem 0:1 sind wir in das Spiel zurück gekommen und konnten antworten. Kompliment an meine Mannschaft!"

Gebietsliga Ost: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – USV St. Lorenzen/W, 3:1 (2:1)

49 Markus Boejtoes 3:1

30 Michael Simut 2:1

17 Christian Mayer 1:1

13 Kevin Wiedner 0:1

Aufstellungen: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Harald Böjtös, Manuel Gassenburger (K), Rafael Fink - Markus Böjtös, Luca Painsi, Michael Simut, Max Pilz - Dennis Ober, Alexander Witting, Christian Mayer



Ersatzspieler: Dominik Ravljan, Sebastian Posch, Manfred Seidl, Rene Gragger, Manuel Kulmer, Christian Edlinger



Trainer: Erich Klug

St. Lorenzen/W.: Christian Stögerer, Jan Glatz, Borna Rezo, Jonas Josef Fellinger, Matej Debeljak, Andreas Schuh, Christoph Tromayer, Michael Kapfer, Markus Hofer, Philipp Spitzer, Kevin Wiedner (K)



Ersatzspieler: Marco-Elias Fellinger, Kevin Stögerer, Martin Kaiser, Sebastian Stögerer, Lukas Stögerer



Trainer: Dietmar Prenner Bericht und Fotos Florian Kober

