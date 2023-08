Ugo rettet per Elfmeter dem SC Weiz II einen Zähler in der Schlussphase

Details Sonntag, 13. August 2023 23:37

Im ersten Ligaspiel der neuen Saison trennte sich USC RB Schäffern von der Reserve von SC BauerBikes Weiz mit einem Remis. 2:2 lautete das Ergebnis am Ende. Weiz ist in der Relagation gegen St.Ruprecht in die Gebietsliga abgestiegen - nun tritt man in dieser mit einer sehr jungen Mannschaft an. Zum Auftakt ging es nach Schäffern und man startete motiviert un die Partie.

Im ersten Spiel gelang noch kein Dreier, in Kürze wird man sicher wieder jubeln können wie hier in der letzten Saison

Zur Pause stand es 1:1 - Alutreffer und schneller Ausgleich

Das Team von Trainer Mario Schalk setzte die ersten Akzente in diesem Match. Nach einer knappen Viertelstunde rettete Heimkeeper Pfeffer seine Mannschaft vor dem sicheren Rückstand. In der Folge hatten auch die Gastgeber zwei gute Gelegenheiten.

Das 1:0 in der 23. Minute brachte SC Weiz II vermeintlich auf die Siegerstraße. Den Freudenjubel der Gäste machte Albert Valentincic zunichte, als er schon kurz darauf den Ausgleich besorgte (27.). Fünf Minuten später traf die Gastmannschaft nur Aluminium. Es blieb spannend. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Am Ende teilte man sich die Punkte

Nach einer guten Stunde hatte Attila Csiszar die Führung auf dem Fuß, konnte jedoch den Weizer Keeper Hierzer nicht überwinden. Dass USC Schäffern in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst eben wieder von von Csiszar, der in der 77. Minute zur Stelle war.

Eckball - David Lind lässt prallen und Atti schlenzt den Ball unhaltbar ins Lange Eck Philipp Wiedner, Ticker-Reporter

Die Heimmannschaft bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Schiedsrichter Burger auf Penalty entschied. Nicky Ugo sorgte mit diesem verwandelten Elfmeter für den Ausgleich (82.). Schäffern ist zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden gestartet und teilte sich die Punkte mit Weiz II.

So geht es für die Teams nächste Woche weiter

Am kommenden Sonntag tritt USC RB Schäffern bei USV Holzbau-Shop Kaindorf an, während SC BauerBikes Weiz II einen Tag zuvor UFC St. Jakob im Walde / Festenburg empfängt.

Gebietsliga Ost: USC RB Schäffern – SC BauerBikes Weiz II, 2:2 (1:1)

82 Nicky Fatayi Brown Ugo 2:2

77 Attila Csiszar 2:1

27 Albert Valentincic 1:1

23 Roman Hasenhuetl 0:1

Aufstellungen: USC RB Schäffern: Michael Pfeffer (K), Anze Zorc, Daniel Schneider, Patrick Wieser, Lovre Petrovic, Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Gregor Pammer, Attila Csiszar, Daniel Gremsl, Manuel Treitler



Ersatzspieler: Stefan Schneider, Christoph Hintergräber, David Lind, Kevin Heißenberger, Nico Lind, Marcel Anton Dorner



Trainer: Markus Putz

Weiz: Kai - Lorenz Hierzer - Jeremiah Heuberger, Mehmet Sen, Lukas Schellnegger, Stephan Allemann (K) - Roman Hasenhütl, Lukas Melnizky, Theodor Wlattnig, Nicky Ugo - Andrew Ighoohwo Ucho, Oliver Häuselhofer



Ersatzspieler: Ing. Daniel Schütter, Michael Purkarthofer, James Rauscher, Peter Ebner, Stefan Harb, Eren Avci



Trainer: Mario Schalk Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei