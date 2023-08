Simut schnürt Doppelpack gegen St. Johann/Haide

Details Samstag, 19. August 2023 22:47

Im Spiel von USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch gegen St. Johann/Haide gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von USV Albersdorf-Prebuch. Der Aufsteiger aus dem Gleisdorfer Vorort startete somit mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen in die erste Gebietsligasaison des Vereins.

Unentschieden nach 45 Minuten

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Tamas Baliko sein Team in der 23. Minute. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Michael Simut zum Ausgleich für Albersdorf-Prebuch per Weitschuss über Tormann Ferstl hinweg, der mit den Fingerspitzen fast noch dran war.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Bei brütender Hitze wurde es dramatisch in Albersdorf

In der 55. Minute überwand St. Johann/H. die Abwehr von USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Somit führte der Gast erneut.

In der 69. Minute war Simut mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! In derselben Minute hatte Jonas Kneissl von SV Teubl St. Johann/Haide die Ampelkarte kassiert. Diese Situation und der daraus resultierende Freistoß führte eben auch zu diesem Treffer.

Nun war das Team von Trainer Klug in Überzahl und holte tatsächlich noch die drei Punkte in dieser Partie. Christian Mayer brachte USV Albersdorf-Prebuch nach 80 Minuten die 3:2-Führung nach einem Corner von Bötjös.. Zum Schluss feierte Albersdorf-Prebuch einen dreifachen Punktgewinn gegen St. Johann/Haide in einem umkämpften Spiel, das den Akteuren aufgrund der tropischen Tempearturen alles abverlangte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es für sie weiter

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz stehen die Gastgeber nach diesem Erfolg auf Platz zwei. In der Endabrechnung ergaben sich in der vergangenen Saison 28 Punkte und damit der zehnte Platz für St. Johann in der Gebietsliga Ost. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem neunten Rang.

Am kommenden Sonntag tritt USV Albersdorf-Prebuch bei USV RB Fb Industry St.Kathrein an, während SV Teubl St. Johann/Haide zwei Tage zuvor USV St. Lorenzen/Wechsel empfängt.

Stimme zum Spiel

Erich Klug - Trainer Albersdorf

"Respekt an die beiden Teams, die sich bei so einer Hitze so einen Kampf auf dem Feld geliefert haben. Wir lagen zwei Mal zurück und haben am Ende gewonnen."

Aufstellungen:

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Harald Böjtös, Sebastian Schmiedhofer, Manuel Gassenburger (K) - Albunit Berbatovci, Markus Böjtös, Michael Simut, Max Pilz - Alexander Witting, Andreas Friesenbichler, Christian Mayer



Ersatzspieler: Dennis Ober, Uros Stojkovic, Rene Gragger, Manuel Kulmer, Leon Andreas Berger



Trainer: Erich Klug

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Kevin Gremsl (K), Thomas Bruckner, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Alexander Freitag, Tamas Baliko, Paul Sommer, Adam Balla, Thomas Handler, Anton Dorner



Ersatzspieler: Thomas Schützenhöfer, Marcel Mogg, Tim Strobl, Raphael Ernst, Sven Bauer



Trainer: Ewald Frey Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – SV Teubl St. Johann/Haide, 3:2 (1:1)

80 Christian Mayer 3:2

69 Michael Simut 2:2

55 Thomas Schuetzenhoefer 1:2

45 Michael Simut 1:1

23 Tamas Baliko 0:1

