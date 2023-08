Oberes Feistritztal krallt sich die Tabellenspitze - der Absteiger ist in Form

Details Sonntag, 20. August 2023 11:54

Bei FC Oberes Feistritztal holte sich Hirnsdorf eine 0:2-Schlappe ab. Der Gastgeber stieg in der letzten Saison aus der Unterliga Ost ab und möchte unbedingt wieder in diese zurück. So versucht das Team von Trainer Michael Rosenbichler gleich zu Beginn der Meisterschaft konzentriert ans Werk zu gehen um wichtige Punkte zu sammeln. Das musste auch der Gast aus Hirnsdorf zur Kenntnis nehmen, obwohl dieser eine echte Herausforderung darstellte.

Der sportliche Leiter Roland Wurm arbeitet mit seinem Team an der Rückkehr des Gebietsligisten in die Unterliga

Knappe Führung zur Pause für den Absteiger

Vor 160 Zuschauern markierte Oliver Mock das 1:0 (31.). Der Torschütze reagierte schnell, als der ansonsten sichere Hirnsdorfer Goalie Hödl für einen Moment Nerven zeigte. Zuvor schenkten sich beide Teams nichts und zeigten von Beginn an ein Spiel auf hohem Gebietsliganiveau.

Kurz vor der Pause kam der Gast zu einem Corner - der daraus resultierende Kopfball landete an der Stange. Zur Pause reklamierte Oberes Feistritztal eine knappe 1:0 Führung für sich.

Endgültige Entscheidung erst in der 93.Minute

Das Gästeteam forderte das Heimteam mit seiner beherzten Spielweise weiterhin, einzig der Ausgleich gelang einfach nicht. So kam es wie es dann so oft im Fußball kommt: Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Florian Fuchs für einen Treffer durch einen Freistoß sorgte (93.). Sieben Verwarnungen zeigte Schiedsrichter Grozdanovic in einer hart, aber nie unfair geführten Partie.

Am Ende verbuchte FC Oberes Feistritztal gegen SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf die maximale Punkteausbeute. Für Oberes Feistritztal ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Tabelle sagt ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel aus, aber man ist dort wo man sich aus eigenem Anspruch wohl sehen möchte.

Am Ende der vergangenen Saison hatte SV Hirnsdorf mit 32 Punkten den neunten Tabellenplatz inne. Mit einem Sieg und einer Niederlage weist Hirnsdorf eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gäste im Mittelfeld der Tabelle.

So geht es für die beiden Teams in der nächsten Woche weiter

Am kommenden Samstag trifft FC Oberes Feistritztal auf USC RB Schäffern, SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf spielt tags zuvor gegen UFC Schönegg.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal

„Wie erwartet das sehr schwere Spiel. Hirnsdorf war sehr aggressiv und gut im Spiel. Wir haben heute aus wenig Chancen viel gemacht. Denke beide Mannschaften werden, hoffentlich, eine gute Rolle in der GLO spielen“

Aufstellungen:

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Adam Brunnhofer, Lukas Elmleitner, Martin Hofbauer, Marko Krajcer - Mag. Gregor Weissensteiner, Oliver Mock, Florian Fuchs, Manuel Mock, Lukas Wurm - Jaka Kuhar



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Kilian Brunnhofer, Gregor Doppelreiter, David Reitbauer, Felix Geßlbauer



Trainer: Michael Rosenbichler SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster (K), Dominic Kuschetz, Matthias Zaff - Manuel Gruber, Jonas Hödl, Matthias Artauf, Hannes Wallner - Adrian Laszlo Pentek, Milan Molnar



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Christoph Simon, Jürgen Froschauer, Julian Neuhauser, Alexander Mauerhofer, Peter Paierl



Trainer: Norbert Eggler Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: FC Oberes Feistritztal – SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, 2:0 (1:0)

93 Florian Fuchs 2:0

31 Oliver Mock 1:0

